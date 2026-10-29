ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【98】シュークルキューブジャポン／アフリカの未電化地域を産業化 2分で読める 公開日時：2026/10/29 11:30 有料会員限定 太陽光発電で稼働する冷蔵コンテナでマンゴーなどの保冷が可能に（写真：シュークルキューブジャポン） 岸本 吉浩 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］シュークルキューブジャポン ［設 立］2018年4月 ［資本金（資本準備金含む）］8199万円 ［社員数］5人／10人 ［代表者名］佐藤弘一 ［所在地］東京都千代田区 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 542文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #再生可能エネルギー #教育 #スタートアップ 関連業界 #電力・ガス #スマート農業 #脱炭素 関連企業 #ソニーグループ #ダイキン工業 #大日本印刷 #セイコーエプソン #商船三井 #ミサワホーム 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/29 更新 104 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【99】ネッスー／ふるさと納税で子どもに特産物 前の記事 すごいベンチャー【97】LEP／電力ゼロで自ら光る独自の植物を開発 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ 岸本 吉浩 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 きしもと よしひろYoshihiro Kishimoto 1996年東洋経済新報社入社。以来各種企業調査にかかわる。『CSR企業総覧』編集長として、CSR調査、各種企業評価を長年担当。著書に『指標とランキングでわかる! 本当のホワイト企業の見つけ方』など。2023年4月から編集局記者、編集委員、2023年版から『本当に強い大学』編集長。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0