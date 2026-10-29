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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【98】シュークルキューブジャポン／アフリカの未電化地域を産業化

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太陽光発電を設置したコンテナ
太陽光発電で稼働する冷蔵コンテナでマンゴーなどの保冷が可能に（写真：シュークルキューブジャポン）

［社 名］シュークルキューブジャポン
［設 立］2018年4月
［資本金（資本準備金含む）］8199万円
［社員数］5人／10人
［代表者名］佐藤弘一
［所在地］東京都千代田区
   連続起業家 

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岸本 吉浩 東洋経済 記者
きしもと よしひろYoshihiro Kishimoto

1996年東洋経済新報社入社。以来各種企業調査にかかわる。『CSR企業総覧』編集長として、CSR調査、各種企業評価を長年担当。著書に『指標とランキングでわかる! 本当のホワイト企業の見つけ方』など。2023年4月から編集局記者、編集委員、2023年版から『本当に強い大学』編集長。

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