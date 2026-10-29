ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【99】ネッスー／ふるさと納税で子どもに特産物 2分で読める 公開日時：2026/10/29 11:30 有料会員限定 このサイトが流行すれば、日本から「子どもの飢餓」がなくなる可能性も（写真：ネッスー） 石川 陽一 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ネッスー ［設 立］2022年6月 ［資本金（資本準備金含む）］9500万円 ［社員数］22人／31人 ［代表者名］木戸優起 ［所在地］東京都世田谷区 この記事は有料会員限定です 残り 528文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #ふるさと納税 #貧困 #スタートアップ 関連業界 #eコマース #食材 #生活サービス 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/29 更新 104 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【100】PathAhead／砂漠の砂でアフリカの道路舗装 前の記事 すごいベンチャー【98】シュークルキューブジャポン／アフリカの未電化地域を産業化 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 【独自】講談社が出資を決定…｢日本のサッカーを草の根から変革する｣福岡発異色ベンチャー企業の構想力 石川 陽一 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いしかわ よういちYoichi Ishikawa 1994年生まれ、石川県七尾市出身。早稲田大学スポーツ科学部を卒業後、2017年に共同通信へ入社。事件や災害、原爆などを担当した後、2023年8月に東洋経済へ移籍。部品や工作機械、物流の各業界や障害者雇用を取材。著書に『いじめの聖域』（2022年文藝春秋刊）＝第54回大宅壮一ノンフィクション賞候補、第12回日本ジャーナリスト協会賞など3賞。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0