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すごいベンチャー【99】ネッスー／ふるさと納税で子どもに特産物

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「こどもふるさと便」のウェブサイト
このサイトが流行すれば、日本から「子どもの飢餓」がなくなる可能性も（写真：ネッスー）

［社 名］ネッスー
［設 立］2022年6月
［資本金（資本準備金含む）］9500万円
［社員数］22人／31人
［代表者名］木戸優起
［所在地］東京都世田谷区

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石川 陽一 東洋経済 記者
いしかわ よういちYoichi Ishikawa

1994年生まれ、石川県七尾市出身。早稲田大学スポーツ科学部を卒業後、2017年に共同通信へ入社。事件や災害、原爆などを担当した後、2023年8月に東洋経済へ移籍。部品や工作機械、物流の各業界や障害者雇用を取材。著書に『いじめの聖域』（2022年文藝春秋刊）＝第54回大宅壮一ノンフィクション賞候補、第12回日本ジャーナリスト協会賞など3賞。

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