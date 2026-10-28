すごいベンチャー【81】喪服レスキュー／無人店舗でいつでも喪服レンタル

たけうち みほこ

Mihoko Takeuchi

明治学院大学経済学部卒業後、西武百貨店入社。紳士服飾部、特別顧客チームを経てフリーライターに。その後、編集プロダクション・カデナクリエイトを設立。流通業で培った顧客視点で執筆を行っている。共著に『図解＆事例で学ぶビジネスモデルの教科書』『クイズ 商売脳の鍛え方』など。最新著に『課長・部長のための労務管理 問題解決の基本』（カデナクリエイト著・マイナビ出版）。