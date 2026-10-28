ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【81】喪服レスキュー／無人店舗でいつでも喪服レンタル 2分で読める 公開日時：2026/10/28 11:30 有料会員限定 喪服の選定時間は入室から1時間。試着しながら、ゆっくり選べる（写真：喪服レスキュー） 竹内 三保子 カデナクリエイト フォロー 1/1 PAGES ［社 名］喪服レスキュー ［設 立］2022年11月 ［資本金（資本準備金含む）］4億4600万円 ［社員数］8人／40人 ［代表者名］後藤佑介・永江悠真 ［所在地］東京都中央区 この記事は有料会員限定です 残り 521文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #ネット・IT #ファッション 関連業界 #アパレル #葬儀 #生活サービス 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 92 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【82】Fivot／個人の貯蓄を新興企業の〝燃料〞に 前の記事 すごいベンチャー【80】10pct.／ホテル･旅館を独自AIで効率化 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 【独自】講談社が出資を決定…｢日本のサッカーを草の根から変革する｣福岡発異色ベンチャー企業の構想力 竹内 三保子 カデナクリエイト フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 たけうち みほこMihoko Takeuchi 明治学院大学経済学部卒業後、西武百貨店入社。紳士服飾部、特別顧客チームを経てフリーライターに。その後、編集プロダクション・カデナクリエイトを設立。流通業で培った顧客視点で執筆を行っている。共著に『図解＆事例で学ぶビジネスモデルの教科書』『クイズ 商売脳の鍛え方』など。最新著に『課長・部長のための労務管理 問題解決の基本』（カデナクリエイト著・マイナビ出版）。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0