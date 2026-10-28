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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【81】喪服レスキュー／無人店舗でいつでも喪服レンタル

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喪服レスキューの無人店舗の店内
喪服の選定時間は入室から1時間。試着しながら、ゆっくり選べる（写真：喪服レスキュー）

［社 名］喪服レスキュー
［設 立］2022年11月
［資本金（資本準備金含む）］4億4600万円
［社員数］8人／40人
［代表者名］後藤佑介・永江悠真
［所在地］東京都中央区

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竹内 三保子 カデナクリエイト
たけうち みほこMihoko Takeuchi

明治学院大学経済学部卒業後、西武百貨店入社。紳士服飾部、特別顧客チームを経てフリーライターに。その後、編集プロダクション・カデナクリエイトを設立。流通業で培った顧客視点で執筆を行っている。共著に『図解＆事例で学ぶビジネスモデルの教科書』『クイズ　商売脳の鍛え方』など。最新著に『課長・部長のための労務管理　問題解決の基本』（カデナクリエイト著・マイナビ出版）。

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