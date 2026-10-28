ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【88】エアドア／｢おとり物件｣ゼロの賃貸プラットフォーム 2分で読める 公開日時：2026/10/28 11:30 有料会員限定 従来のポータルサイトとは異なり、空室情報が毎日更新される（写真：エアドア） 大塚 隆史 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］エアドア ［設 立］2020年9月 ［資本金（資本準備金含む）］4億4902万円 ［社員数］6人／18人 ［代表者名］鬼頭史到 ［所在地］東京都渋谷区 この記事は有料会員限定です 残り 536文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #ネット・IT #スタートアップ #街・住まい 関連業界 #不動産仲介 #Webアプリ #賃貸不動産開発 関連企業 #リクルート 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 92 記事 フォロー 前の記事 すごいベンチャー【87】find／落とし物の悩みをAIで解決 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 【独自】講談社が出資を決定…｢日本のサッカーを草の根から変革する｣福岡発異色ベンチャー企業の構想力 大塚 隆史 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おおつか たかふみTakafumi Otsuka 広島出身。エネルギー系業界紙で九州の食と酒を堪能後、2018年1月に東洋経済新報社入社。石油企業や商社、外食業界などの担当を経て、現在は不動産業界担当に。エネルギー、「ビジネスと人権」の取材は継続して行っている。好きなお酒は田中六五、鍋島。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0