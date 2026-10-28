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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【88】エアドア／｢おとり物件｣ゼロの賃貸プラットフォーム

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従来のポータルサイトとは異なり、空室情報が毎日更新される（写真：エアドア）

［社 名］エアドア
［設 立］2020年9月
［資本金（資本準備金含む）］4億4902万円
［社員数］6人／18人
［代表者名］鬼頭史到
［所在地］東京都渋谷区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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大塚 隆史 東洋経済 記者
おおつか たかふみTakafumi Otsuka

広島出身。エネルギー系業界紙で九州の食と酒を堪能後、2018年1月に東洋経済新報社入社。石油企業や商社、外食業界などの担当を経て、現在は不動産業界担当に。エネルギー、「ビジネスと人権」の取材は継続して行っている。好きなお酒は田中六五、鍋島。

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