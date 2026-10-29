すごいベンチャー【97】LEP／電力ゼロで自ら光る独自の植物を開発

はこだ こうき

Koki Hakoda

1972年新潟県生まれ。江戸川大学社会学部卒業後、カデナクリエイト入社。ビジネスマン向けの媒体を中心に執筆・編集を手掛ける。著書に『カジュアル起業～"好き"を究めて自分らしく稼ぐ～』、共著に『図解＆事例で学ぶビジネスモデルの教科書』『クイズ商売脳の鍛え方』など。最新著に『課長・部長のための労務管理 問題解決の基本』（カデナクリエイト他著・マイナビ出版）。