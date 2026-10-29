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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【97】LEP／電力ゼロで自ら光る独自の植物を開発

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発光する植物
25年の大阪・関西万博でも展示され話題に。花き業界も注目する（写真：LEP）

［社 名］LEP（エルイーピー）
［設 立］2023年9月
［資本金（資本準備金含む）］987万円
［社員数］4人／8人
［代表者名］髙元丈治
［所在地］大阪府大阪市
   大学発 

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箱田 高樹 カデナクリエイト
はこだ こうきKoki Hakoda

1972年新潟県生まれ。江戸川大学社会学部卒業後、カデナクリエイト入社。ビジネスマン向けの媒体を中心に執筆・編集を手掛ける。著書に『カジュアル起業～"好き"を究めて自分らしく稼ぐ～』、共著に『図解＆事例で学ぶビジネスモデルの教科書』『クイズ商売脳の鍛え方』など。最新著に『課長・部長のための労務管理　問題解決の基本』（カデナクリエイト他著・マイナビ出版）。

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