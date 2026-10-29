ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【97】LEP／電力ゼロで自ら光る独自の植物を開発 2分で読める 公開日時：2026/10/29 11:30 有料会員限定 25年の大阪・関西万博でも展示され話題に。花き業界も注目する（写真：LEP） 箱田 高樹 カデナクリエイト フォロー 1/1 PAGES ［社 名］LEP（エルイーピー） ［設 立］2023年9月 ［資本金（資本準備金含む）］987万円 ［社員数］4人／8人 ［代表者名］髙元丈治 ［所在地］大阪府大阪市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 537文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #植物 #先端科学・研究開発 関連業界 #化学 #先端医薬ベンチャー #脱炭素 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/29 更新 104 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【98】シュークルキューブジャポン／アフリカの未電化地域を産業化 前の記事 すごいベンチャー【96】appcycle／リンゴ搾りかすから合成皮革 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 箱田 高樹 カデナクリエイト フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 はこだ こうきKoki Hakoda 1972年新潟県生まれ。江戸川大学社会学部卒業後、カデナクリエイト入社。ビジネスマン向けの媒体を中心に執筆・編集を手掛ける。著書に『カジュアル起業～"好き"を究めて自分らしく稼ぐ～』、共著に『図解＆事例で学ぶビジネスモデルの教科書』『クイズ商売脳の鍛え方』など。最新著に『課長・部長のための労務管理 問題解決の基本』（カデナクリエイト他著・マイナビ出版）。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0