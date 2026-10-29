ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【95】BLUABLE／低コストで藻場創生と脱炭素 2分で読める 公開日時：2026/10/29 11:30 有料会員限定 深海に海藻を沈め炭素を長期固定する事業を、東京都の採択で実証中（写真：BLUABLE） 岸本 吉浩 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］BLUABLE（ブルアブル） ［設 立］2024年10月 ［資本金（資本準備金含む）］259万円 ［社員数］4人／6人 ［代表者名］魚谷貴秀 ［所在地］兵庫県宝塚市 この記事は有料会員限定です 残り 538文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #環境 #スタートアップ #先端科学・研究開発 関連業界 #漁業・水産 #建設 #脱炭素 関連企業 #富士通 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/29 更新 104 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【96】appcycle／リンゴ搾りかすから合成皮革 前の記事 すごいベンチャー【94】みんなの社食／有名店がオフィスの〝社食〞に 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 岸本 吉浩 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 きしもと よしひろYoshihiro Kishimoto 1996年東洋経済新報社入社。以来各種企業調査にかかわる。『CSR企業総覧』編集長として、CSR調査、各種企業評価を長年担当。著書に『指標とランキングでわかる! 本当のホワイト企業の見つけ方』など。2023年4月から編集局記者、編集委員、2023年版から『本当に強い大学』編集長。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0