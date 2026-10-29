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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【95】BLUABLE／低コストで藻場創生と脱炭素

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海底に固定された海藻
深海に海藻を沈め炭素を長期固定する事業を、東京都の採択で実証中（写真：BLUABLE）

［社 名］BLUABLE（ブルアブル）
［設 立］2024年10月
［資本金（資本準備金含む）］259万円
［社員数］4人／6人
［代表者名］魚谷貴秀
［所在地］兵庫県宝塚市

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岸本 吉浩 東洋経済 記者
きしもと よしひろYoshihiro Kishimoto

1996年東洋経済新報社入社。以来各種企業調査にかかわる。『CSR企業総覧』編集長として、CSR調査、各種企業評価を長年担当。著書に『指標とランキングでわかる! 本当のホワイト企業の見つけ方』など。2023年4月から編集局記者、編集委員、2023年版から『本当に強い大学』編集長。

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