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すごいベンチャー【78】あかり保証／弁護士が挑む身元保証の健全化

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清水勇希代表
清水勇希代表。身元保証の業界団体の第一期優良事業者に認定された（写真：編集部撮影）

［社 名］あかり保証
［設 立］2024年7月
［資本金（資本準備金含む）］2億6529万円
［社員数］31人／47人
［代表者名］清水勇希
［所在地］大阪府大阪市
   連続起業家 

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井艸 恵美 東洋経済 記者
いぐさ えみEmi Igusa

群馬県生まれ。上智大学大学院文学研究科修了。実用ムック編集などを経て、2018年に東洋経済新報社入社。東洋経済編集部。

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