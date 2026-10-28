ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【78】あかり保証／弁護士が挑む身元保証の健全化 2分で読める 公開日時：2026/10/28 11:30 有料会員限定 清水勇希代表。身元保証の業界団体の第一期優良事業者に認定された（写真：編集部撮影） 井艸 恵美 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］あかり保証 ［設 立］2024年7月 ［資本金（資本準備金含む）］2億6529万円 ［社員数］31人／47人 ［代表者名］清水勇希 ［所在地］大阪府大阪市 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 518文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #高齢者住宅 #スタートアップ #厚生労働省 関連業界 #損害保険 #介護 #生活サービス 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 92 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【79】pono／双子育児の悩みをアプリで相談 前の記事 すごいベンチャー【77】ザ･ファージ／AIと生体データで糖尿病を予測 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 井艸 恵美 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いぐさ えみEmi Igusa 群馬県生まれ。上智大学大学院文学研究科修了。実用ムック編集などを経て、2018年に東洋経済新報社入社。東洋経済編集部。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0