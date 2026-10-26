ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【39】Patentix／省電力の次世代パワー半導体 2分で読める 公開日時：2026/10/26 11:30 有料会員限定 開発に成功した6インチウェハー（写真：Patentix） 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Patentix（パテンティクス） ［設 立］2022年12月 ［資本金（資本準備金含む）］7億2944万円 ［社員数］18人／18人 ［代表者名］衣斐豊祐 ［所在地］滋賀県草津市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 536文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #大学発ベンチャー #先端科学・研究開発 関連業界 #半導体材料 #パワー半導体 #データセンター 関連企業 #アイシン #デンソー #三菱電機 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 50 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【40】MOONRAKERS TECHNOLOGIES／日本の先端技術を服の進化へとつなぐ 前の記事 すごいベンチャー【38】TopoLogic／メモリーとセンサーの2本柱 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 東大発ベンチャーで、最先端AIで建設などものづくり産業のDXを展開する｢燈｣が目指す目標と勝算 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おしょうだに・しげはる この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0