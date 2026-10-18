有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/24号）
有料会員登録
ビジネス #ヤバい会社烈伝

V字回復はこれだ！ 最後の切り札｢ナイトチケット戦略｣こそが巨額赤字のジャングリア沖縄の救世主だ

6分で読める 有料会員限定
練り歩くナイトイベントのイメージイラスト
（イラスト：北沢夕芸）

INDEX

【情報提供をお願いします】東洋経済ではあなたの周りの「ヤバい会社」「ヤバい仕事」の情報を募っています。ご協力いただける方はこちらへ。

開業から1年、ジャングリア沖縄が混迷の度を深めている。

開業1周年の会見で、「入場者数100万人突破」と発表した。ところが、直後に公表された初年度決算は89億円の赤字。

資金繰りも悪化し、10月初旬には資金ショートすると噂された。

「破綻寸前」「1年でオワコン」「崖っぷちどころじゃない」

ネットも注目する中、ギリギリのタイミングで政府系の沖縄公庫が30億円のつなぎ融資を付けた。

って、また国のカネか！

クールジャパン機構の80億円の出資を含め、国が100億円を超えるカネを注ぎ込んだ形だ。

30年以上にわたる企業取材の経験を通して、「ヤバい」と感じた会社や仕事を取り上げていく。【原則日曜日更新】

まあ、民間は誰も貸さんわな。回収できないと分かってるから。

そもそも入場者100万人では足りない。150万人で黒字と言われたが、赤字額から逆算すると200万人近く必要になるはずだ。

このままじゃ、月に数億円のキャッシュアウトが続き、年明けにまた資金繰りが行き詰まる。抜本的な改革が必要である。

1周年の会見でも窮状がうかがえた。「USJをV字回復させた」と喧伝（けんでん）する設立者、森岡毅氏の姿がない。説明せず逃げ回るばかりなので、交代させないといかんね。で、運営会社は、「思うような数字に至らなかった」と認め、要因として悪天候とネットでの悪評をあげた。

って、分析が甘いっつうの！

ヤバい会社烈伝
110 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

金田 信一郎 作家・ジャーナリスト
かねだ・しんいちろう

元日経ビジネス記者・ニューヨーク特派員、日本経済新聞編集委員。2019年に独立。著書に『失敗の研究』『つなぐ時計』『テレビはなぜ、つまらなくなったのか』など。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

NTT　AI新拠点の野望 特集 4記事
注目キーワード
#造船 #地方創生 #旅行