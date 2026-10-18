V字回復はこれだ！ 最後の切り札｢ナイトチケット戦略｣こそが巨額赤字のジャングリア沖縄の救世主だ

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開業から1年、ジャングリア沖縄が混迷の度を深めている。

開業1周年の会見で、「入場者数100万人突破」と発表した。ところが、直後に公表された初年度決算は89億円の赤字。

資金繰りも悪化し、10月初旬には資金ショートすると噂された。

「破綻寸前」「1年でオワコン」「崖っぷちどころじゃない」

ネットも注目する中、ギリギリのタイミングで政府系の沖縄公庫が30億円のつなぎ融資を付けた。

って、また国のカネか！

クールジャパン機構の80億円の出資を含め、国が100億円を超えるカネを注ぎ込んだ形だ。

まあ、民間は誰も貸さんわな。回収できないと分かってるから。

そもそも入場者100万人では足りない。150万人で黒字と言われたが、赤字額から逆算すると200万人近く必要になるはずだ。

このままじゃ、月に数億円のキャッシュアウトが続き、年明けにまた資金繰りが行き詰まる。抜本的な改革が必要である。

1周年の会見でも窮状がうかがえた。「USJをV字回復させた」と喧伝（けんでん）する設立者、森岡毅氏の姿がない。説明せず逃げ回るばかりなので、交代させないといかんね。で、運営会社は、「思うような数字に至らなかった」と認め、要因として悪天候とネットでの悪評をあげた。

って、分析が甘いっつうの！