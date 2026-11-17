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2015年5月、イスラエルのルーベン・リブリン大統領（当時）から組閣の要請を受けたネタニヤフ首相は、ただちに各党と政権樹立に向けた協議を開始した。しかし、閣僚ポストの割り振りなどで調整がつかず、連立政権に合意したのは42日間の協議期間の期限が切れるわずか2時間前だった。そのとき最終的な閣僚名簿はまだできていなかった。

各党が個利個略に走りぶつかり合う現実を目にしたリブリン大統領は数日後、国家的統合ができないイスラエルの現実に警鐘を鳴らす演説をした。

「われわれには共有された言語や共通の精神的基盤、互いを結び付ける共通の価値観があるのだろうか。互いを知らず、共通の言語を持たない状況は、緊張や恐怖、敵意、競争心を高める結果しかない」

リブリン大統領は主要な政治勢力を「部族」と呼び、生存競争というゼロサムゲームを続けていることがイスラエル社会にとって破滅的状況を生み出しかねないという危機感を訴えた。

イスラエルと聞けばシオニズムの呼びかけに世界中から集まったユダヤ人が結束して作った国というイメージがある。しかし、現実は宗教や民族、出身地などで様々なグループが生まれて対立する分断社会だ。当然、政治勢力も細かく割れている。

首相推薦はアイゼンコット氏が圧倒的多数だが…

今年10月の総選挙の結果を受けてヘルツォーク大統領は11月初め、議席を得た全政党の関係者と会談し、誰を次期首相に推薦するか意向を聞いた。その結果、ヤシャルの党首、アイゼンコット氏の支持が67人で、現職のネタニヤフ首相の支持はわずか47人だった。

数字だけを見ればアイゼンコット氏がすんなりと次期首相に選出されるはずである。ところがイスラエルの政治はそう単純ではない。