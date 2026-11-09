｢トランプのせいで負けた｣｢アメリカは終わった｣｢トランプは自ら全てを失った｣…中間選挙敗北でMAGAは最大の危機に

1/1 PAGES

INDEX 内部に向かう怒り

MAGAは色あせた

破られた約束

3日の米中間選挙で与党共和党が惨敗し、南部テキサス州ダラスの会場では、トランプ大統領のお気に入りで上院議員候補だったケン・パクストン氏の勝利を祝うはずだった支持者たちが次々と引き揚げていった。

ホテルのバーでテレビに映る大統領を見つめていたのは、59歳の実業家で、3度トランプ氏に投票したマイケル・リトル氏だ。「みんなトランプに腹を立てている。トランプのせいで負けた」と語るリトル氏の言葉は、トランプ氏支持層「MAGA（アメリカを再び偉大に）」派の内部で広がり始めた空気を象徴していた。

かつてトランプ氏をMAGA最大の武器と見なしていた支持者の一部は、今や彼が最大の弱点になったのではないかと疑い始めている。

中間選挙の敗北は単なるトランプ氏への拒絶ではなく、同氏が築き上げた政治・文化運動そのものへの審判だった。燃料価格の高騰、対イラン戦争、ワシントンの腐敗に失望した有権者によって野党民主党に議会の圧倒的多数が与えられたことで、2016年大統領選で掲げられた選挙スローガンから始まり、米政治を大きく左右してきたMAGAは、存続の危機に直面している。

トランプ氏が6日、中間選挙後に初めて打ち出した大きな対応は、路線修正ではなく、運動の核心となる路線を一段と強めるものだった。強硬な移民取り締まり政策の立案者として知られるスティーブン・ミラー次席補佐官を首席補佐官に昇格させ、スージー・ワイルズ氏の後任に据えた。ワイルズ氏は混乱の多いホワイトハウス内で安定役と見なされていた。

いずれにせよ約10年間にわたり、MAGAは共和党を再編し、貿易、移民、人種、ジェンダーを巡る国民的議論を大きく変えてきた。連邦政府機関に忠実な人材を配置し、移民を取り締まり、企業や公的機関に対してDEI（多様性・公平性・包摂性）施策の後退を促した。

さらにMAGAは2021年1月6日の連邦議会議事堂襲撃事件の余波も乗り越え、トランプ氏を再びホワイトハウスへ押し上げ、第2期政権ではもはや共和党内の一派ではなく、共和党そのものとなっていた。

しかし民主党の大勝により、MAGAは終わったのだろうかという思いがけない問いを突き付けられている。