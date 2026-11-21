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編集部が選ぶ「読むべき5本」

〈株価3割安〉エヌビディア絶好調決算でも株式市場は冷淡､カリスマ不在で揺らぐ"独り勝ちシナリオ"

横山 隼也

世界のAIブームを牽引し、圧倒的な成長を遂げてきたエヌビディア。しかし、一連のスキャンダルとジェンスン・フアン氏のCEO辞任を受け、好決算とは裏腹に株価は下落しています。カリスマ不在の中で、エヌビディア包囲網も強まりつつあります。

信金･信組の再編が新局面､地銀との合併観測も…財務データ分析と独自取材で浮上する｢業態の壁｣を超える再編10候補

髙岡 健太

信金・信組の再編が新たな局面を迎えています。金融庁が「業態を超える再編」の環境整備を進めたことで、地銀と信金・信組の合併が進む可能性も。財務データ分析と独自取材から、業態を超える再編10候補を選びました。

無印良品｢最大2726万件の情報流出｣を招いたセキュリティの盲点…クレカ全桁も､最高益の裏で露呈したガバナンスの死角

井上 沙耶 真城 愛弓

「ガバナンス体制の構築が十分ではなかったと、痛切に反省している」――。不正アクセスによる顧客情報流出の可能性を発表した良品計画。会見で清水智社長は流出を防げなかったことを陳謝しました。国内有数の巨大専門店チェーンで、なぜここまで深刻な情報流出が起きたのでしょうか。

【徹底図解】アンソロピック､上場資料から読む"規格外"…｢前年比1200％成長｣｢社員1人の売上高はエヌビディアの1.8倍｣

倉沢 美左

巨額のIPO（新規株式公開）で注目を集める、AI大手のアンソロピック。その目論見書から、現状や展望を読み解くうえで重要なデータを拾い出し、徹底図解しました。急拡大する業績やビッグテック各社との比較、計算資源などの巨額契約といった、経営の全容に迫ります。

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