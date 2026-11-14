編集部厳選､注目の経済ニュース！【11月14日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

タマホームで保険金不正請求発覚で大揺れの損害保険大手､第二の｢ビッグモーター事件｣となるか

中村 正毅

注文住宅大手のタマホームが、火災保険の保険金を不正に請求している疑いが浮上しました。不正請求は損害保険大手3社で200件以上に上るもようです。世間を騒がせたビッグモーター事件と重なり、今後大きな問題に発展しそうです。

全国397機関の信金･信組｢サバイバル力｣ランキング…含み損拡大､預金流出など課題山積の中､生き残れるのはどこか

髙岡 健太

日銀の利上げが信金・信組の経営を直撃しています。預金流出や有価証券の含み損拡大など、経営環境は厳しさを増す一方です。全国397の信金・信組の2026年3月期決算を分析し、「サバイバル力」をランキング化。生き残る力があるのはどこか、経営実態を浮き彫りにしました。

葛飾区｢キャプテン翼スタジアム｣構想に深まる疑念…325億円土地買収を"極秘交渉"､サッカークラブ系企業に調査委託

田中 理瑛

世界的人気を誇る「キャプテン翼」を活用し、総事業費500億円規模の新スタジアム建設計画が葛飾区で進行中です。そのプロジェクトについて、運動場の土地取得に至る経緯の不透明さや、計画の中立性への疑念が深まりかねない「ある調査」の存在が浮上しています。

〈JTはどうなる〉ロシアが接収した企業資産は最大11兆円…プーチン政権が進める｢富の再分配｣の正体

福田 恵介

ロシア政府がJTのグループ会社を一時管理下に置いたことで衝撃が走りました。JTに限った話ではなく、世界の企業が資産を事実上“接収”されているのです。プーチン政権の狙いとは。

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