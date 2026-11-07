編集部厳選､注目の経済ニュース！【11月7日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

民主党圧勝で高まる〈AI規制への警戒〉は過剰反応なのか？日経平均3000円超一時急落…巨額投資を支える｢循環資金｣の穴

黒崎 亜弓

民主党が圧勝したアメリカ中間選挙。4日の日経平均株価は一時3000円以上急落しました。民主党はAIデータセンターの規制強化を求めており、AI投資が鈍るとの懸念が広がったためです。市場の警戒は過剰反応なのか。AI投資を支える「循環資金」の死角も読み解きます。

"永遠の化学物質"PFAS､アメリカでは100億ドル超の和解事例も日本では有害性評価一致せず膠着状態

小島 駿佑

PFAS（有機フッ素化合物）の一種であるPFOAが地下水から高濃度で検出され、健康リスクや企業の責任をめぐる議論が大きな注目を集めています。規制強化が進む一方で、その健康影響評価は定まらず、被害補償や情報開示の課題も山積みです。本当に私たちは安全なのでしょうか。

損害保険代理店の契約解除問題が大炎上､金融庁と国交省が連名で損保各社に異例の｢行政指導｣

中村 正毅

金融庁と国土交通省が日本損害保険協会に出した要請文が、業界内外に波紋を広げています。というのも、損保各社が進めている「代理店切り」に対する強烈な怒りのメッセージが隠されていたからです。「代理店切り」は政治マターにまで発展しています。

大混乱のニデック､届かなかった元銀行マンの警鐘…会計不正を拡大させた歴代経営陣9人提訴でも残る疑問

徳田 菜月

ニデック（旧日本電産）で明るみに出た巨額の会計不正。歴代経営陣への損害賠償請求、社外取締役の責任、刑事事件化の可能性……。企業統治はなぜ機能しなかったのか。トップの圧力が現場を追い詰めた実態と、自浄作用が問われる経営の本質に迫ります。

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