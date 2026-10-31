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ビジネス #注目の経済ニュース

編集部厳選､注目の経済ニュース！【10月31日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

GMO｢お名前.comデスクトップクラウド｣を襲ったサイバー攻撃､熊谷代表が｢人生の全てを賭ける｣と断言した意味
大野 和幸

GMOインターネットの仮想サーバーが大規模な不正アクセス被害に遭い、利用者に数十億円規模の損失が発生しました。システムの脆弱性や補償、身代金要求など、事件の深層とは。熊谷正寿代表の覚悟、そして日本の「能動的サイバー防御」にも波及する影響に迫ります。

TOPIX除外予備軍､すでに始まっている｢敗者復活戦｣…浮動株比率向上を見据えた｢株式売り出し｣が相次ぐ
一井 純

TOPIX（東証株価指数）の「除外予備軍」に指定された683銘柄。2027年10月の再評価を前に、残留を狙った株式売り出しが相次いでいます。一方で、キオクシアの存在が「敗者復活戦」のハードルをさらに押し上げる要因にもなっています。TOPIX生き残りを懸けた除外予備軍の行方に迫ります。

yutori､ビザスク､akippa…｢すごいベンチャー特集｣過去掲載1000社の現在地…時価総額増減率ランキング 70
中山 一貴

東洋経済の「すごいベンチャー」特集に掲載された1000社は、その後どのような軌跡をたどったのか。上場した70社の時価総額増減率ランキングとともに、躍進した企業や伸び悩む企業の実情を解説します。

第一三共｢女性＆開発出身で初｣の新代取の素顔 結婚後に現場を離れるが復帰を志願…｢患者の近くで働いた経験生かす｣
印南 志帆

今年6月に第一三共の代表取締役に就任した上野司津子氏は、同社初の女性代表取締役で、臨床開発の経験者としても初めてです。結婚後、一度は開発の現場を離れながら、復帰を志願したという上野氏。患者の近くで働いた経験をどう経営に生かすのか、話を聞きました。

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【来週はアメリカの中間選挙】
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東洋経済 編集部
とうようけいざいへんしゅうぶ

『週刊東洋経済』や「東洋経済オンライン」会員限定の特集・記事の編集を担当。

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