【野村証券辞めてキャバ嬢に】2年足らずで資産1.2億円／エルメスから「会社四季報」／ワークマンを損切り／野村証券時代の知見を生かした投資術／きこ氏のガチホ銘柄／個別銘柄と投資信託の使い分け

元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは、野村証券から銀座のキャバクラ嬢へ転身し運用資産5億円を目指している、きこ氏（前編）です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:19 本編開始
01:59 野村証券時代のきこさん
05:35 キャバ嬢になった転機は？
07:37 きこさんのポートフォリオ
09:22 失敗の経験は？
11:03 個別銘柄の選び方は？
12:57 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306）
13:50 伊勢化学工業（4107）／東京応化工業（4186）
15:10 投資を初めて最大の成功体験
16:26 話題の銘柄にはどう対応する？
19:09 投資信託との使い分けは？
22:36 勉強時間はどうやって確保している？
【出演者】
◆きこ
元野村証券キャバ嬢／個人投資家
▼きこ氏のYouTubeチャンネル
/ @kiko_kabu
◆上重 聡（かみしげ・さとし）
1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに。
◆井下 健悟（いのした・けんご）
四季報オンライン編集長
食品､自動車､IT､電力､金融などの業界を担当。週刊東洋経済副編集長、東洋経済オンライン編集長、東洋経済オンライン動画編集長を経て、2026年10月より会社四季報オンライン編集長。国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（CFTe®）
【技術スタッフ等】
撮影：岡崎 司（革新スタジオTOKYO）
編集：高橋 良太
※動画内のデータは収録時点（2026年9月）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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