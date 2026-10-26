孫正義氏､マレーシアに500億ドル（約7兆8500億円）のテック投資を計画－アンワル首相が公表

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ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は､データセンターを含む500億ドル（約7兆8500億円）規模のテック関連プロジェクトの投資先として､マレーシアの複数の地域を選定した。同国のアンワル首相が公表した。AIインフラを対象とする孫氏の世界的投資戦略がさらに加速する。