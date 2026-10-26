政治・経済・投資 孫正義氏､マレーシアに500億ドル（約7兆8500億円）のテック投資を計画－アンワル首相が公表 3分で読める 公開日時：2026/10/26 01:00 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は､データセンターを含む500億ドル（約7兆8500億円）規模のテック関連プロジェクトの投資先として､マレーシアの複数の地域を選定した。同国のアンワル首相が公表した。AIインフラを対象とする孫氏の世界的投資戦略がさらに加速する。 この記事は会員限定です 残り 980文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 客が激怒､宙を舞うカルトン…銀行窓口で身につけた｢申し訳なさ演出＆防御｣の顔面ハック 〈白黒ポテチ〉裏面は継続も？ カルビー江原社長が明かす決断の舞台裏､そして｢スナック｣一本足脱却への布石とは TOPIX除外予備軍､すでに始まっている｢敗者復活戦｣…浮動株比率向上を見据えた｢株式売り出し｣が相次ぐ 大トロ1貫540円､生うに軍艦はなんと1000円…｢銚子丸｣が自由が丘に出店｢やや高級なグルメ回転寿司店｣の″実態″ ｢子供が長い話を聞けない｣問題はどうしたらいい？→地頭のいい人が実践する｢話の聞き方｣に解決のヒントがあった 衝撃が走った埼玉県川口市｢ケアマネジャー殺害事件｣…昨年には横浜市鶴見区でケアマネが刺されたばかりだった ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0