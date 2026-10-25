政治・経済・投資 頬がこけて顔がたるむ｢オゼンピック顔｣の悩みをどう解決するか？減量薬ブームで美容業界が対策市場に照準 5分で読める 公開日時：2026/10/25 15:00 会員登録で読める （写真：ロイター） ロイター 1/1 PAGES INDEX 商機を追う企業 実態はより複雑 製品の効果は 美容大手各社が、肥満治療薬ブームに伴って拡大する市場の取り込みを狙っている。スイスのスキンケア大手ガルデルマ、ブラジル化粧品グループのナチュラ、仏化粧品大手ロレアルなどは、頬がこけて見える、皮膚がたるむといった悩みを抱える消費者を対象とした治療法の開発や試験を進めている。 この記事は会員限定です 残り 2313文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連キーワード #美容 #ダイエット #CRO・臨床検査・薬 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています <富士フイルムやAGCも>新薬開発の裏で沸き起こる､バイオ医薬品の｢CDMO｣覇権争い――国内外の製薬会社がこぞって頼る｢黒子｣の正体とは？ ｢マンジャロは危ない｣という人に欠けた視点 アメリカ"GLP-1治療"のリアル――ボストン在住の日本人医師が語る"変化" なぜ"やせ薬"GLP-1は日本で批判されるのか メディアの偏向報道､専門医の縄張り意識…医師が明かす根本的な問題 科学技術政策の司令塔が実践するAI徹底活用術〈後編〉…暗黙知を次の世代に引き継ぐために｢AI番頭｣を育てるべきだ 科学技術政策の司令塔が実践するAI徹底活用術〈前編〉…｢頭の中｣を組織の財産にするためにはAIとの対話が有効だ ｢田園調布より前の田園都市｣｢大正時代のエリートたちが好んだ｣…目黒駅からわずか6分にある"隠れ高級住宅街"の背景 ロイター この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0