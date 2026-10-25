頬がこけて顔がたるむ｢オゼンピック顔｣の悩みをどう解決するか？減量薬ブームで美容業界が対策市場に照準

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INDEX 商機を追う企業

実態はより複雑

製品の効果は

美容大手各社が、肥満治療薬ブームに伴って拡大する市場の取り込みを狙っている。スイスのスキンケア大手ガルデルマ、ブラジル化粧品グループのナチュラ、仏化粧品大手ロレアルなどは、頬がこけて見える、皮膚がたるむといった悩みを抱える消費者を対象とした治療法の開発や試験を進めている。