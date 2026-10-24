【スマートグラスが普及？】市場は伸びる？／主婦層に人気？／4タイプのAIグラス／Ray-BanとMetaのコラボが人気？／メガネメーカーに勝機あり？／中国で爆伸び？／目への負担は？／プライバシーは？

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メガネにカメラ、マイク、スピーカーを組み込み、AIと会話できる「スマートグラス」。Ray-BanとMetaの製品が人気を集めるなか、中国の新興メーカーや世界的なメガネフレームメーカーも次々と参入し、IT企業だけの市場ではなくなりつつある。どんな使い方ができ、どんな企業にチャンスがあるのか。事前に集めた「本当に知りたい疑問」をもとに、ITジャーナリストの本田雅一氏がわかるまで解説する。

【今回わかること】

・スマートグラスってそもそも何？

・どんな人が、どう使っている？

・普及への壁は？

・AIグラス市場のビジネスチャンス など

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:32 今回のHOTワード

01:02 スマートグラスって何？

07:30 実際につけてみた！

08:39 普及への壁は？

11:12 スマホを置き換える？

12:43 目への負担は？

14:39 ビジネスチャンスは？

16:01 Metaが参入した理由

17:31 日本企業の勝機は?

20:33 スマートグラスをわかるまで解説

【出演者】

本田 雅一（ほんだ・まさかず）

ITジャーナリスト

▼本田氏の記事一覧

https://toyokeizai.net/list/author/299

森本茉菜（もりもと・まな）

フリーアナウンサー

元中海テレビ放送アナウンサー

ストックボイス「WORLD MARKETZ」に出演中

https://www.youtube.com/channel/UCgYt_yLa5ZVq7e_4Dzes8DQ

【技術スタッフ等】

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、昼間將太

編集：秋葉俊祐・朝比奈直樹・田中険人





※動画内のデータは収録時点（2026年10月19日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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