【スマートグラスが普及？】市場は伸びる？／主婦層に人気？／4タイプのAIグラス／Ray-BanとMetaのコラボが人気？／メガネメーカーに勝機あり？／中国で爆伸び？／目への負担は？／プライバシーは？

メガネにカメラ、マイク、スピーカーを組み込み、AIと会話できる「スマートグラス」。Ray-BanとMetaの製品が人気を集めるなか、中国の新興メーカーや世界的なメガネフレームメーカーも次々と参入し、IT企業だけの市場ではなくなりつつある。どんな使い方ができ、どんな企業にチャンスがあるのか。事前に集めた「本当に知りたい疑問」をもとに、ITジャーナリストの本田雅一氏がわかるまで解説する。
【今回わかること】
・スマートグラスってそもそも何？
・どんな人が、どう使っている？
・普及への壁は？
・AIグラス市場のビジネスチャンス など
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:32 今回のHOTワード
01:02 スマートグラスって何？
07:30 実際につけてみた！
08:39 普及への壁は？
11:12 スマホを置き換える？
12:43 目への負担は？
14:39 ビジネスチャンスは？
16:01 Metaが参入した理由
17:31 日本企業の勝機は?
20:33 スマートグラスをわかるまで解説
【出演者】
本田 雅一（ほんだ・まさかず）
ITジャーナリスト
▼本田氏の記事一覧
https://toyokeizai.net/list/author/299
森本茉菜（もりもと・まな）
フリーアナウンサー
元中海テレビ放送アナウンサー
ストックボイス「WORLD MARKETZ」に出演中
https://www.youtube.com/channel/UCgYt_yLa5ZVq7e_4Dzes8DQ
【技術スタッフ等】
撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、昼間將太
編集：秋葉俊祐・朝比奈直樹・田中険人
※動画内のデータは収録時点（2026年10月19日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------
◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
------------------------------------------------------------