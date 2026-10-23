【漫画でマネジメント力UP！？】ビジネスライフに役立つ漫画を議論！／SLAM DUNK／ONE PIECE／ドラゴンボール／ジョジョの奇妙な冒険／闇金ウシジマくん／賭博黙示録カイジ／鬼滅の刃

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きしたかのさんの知識をアップデートするこの企画。漫画は娯楽のイメージが強いですが、実はビジネスライフに役立つ知識の宝庫！元DeNA人材育成責任者の坂井風太さんが解説！

マネジメントにも欠かせない「組織効力感」を、さまざまな漫画を例に出しながら議論。

【タイムテーブル】

00:00 オープニング

00:41 本編スタート

02:24 本日のテーマ

03:02 組織効力感・自己効力感とは

03:51 SLAM DUNKから学チーム作り

08:26 闇金ウシジマくん

09:07 クイズ！組織効力感

11:19 ONE PIECE

12:39 鬼滅の刃

14:56 ドラゴンボール

17:04 ジョジョの奇妙な冒険

18:13 賭博黙示録カイジ

21:17 長続き&成功する組織とは

24:23 きしたかのに組織効力感はあるのか

【出演者】

きしたかの

岸大将（きし・たいすけ）／高野正成（たかの・まさなり）

芸歴15年目。マセキ芸能社所属

坂井 風太（さかい ふうた）

1991年生まれ。早稲田大学法学部卒。DeNAに入社後、複数の事業部を経て2020年に子会社の代表取締役に就任。経営改革とM＆Aなどの業務を行う。同時にDeNAの人材育成責任者として独自の人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受けMomentorを設立。

撮影：昼間將太、秋葉俊祐、長谷川友美

編集：志智勇哉

※動画内のデータは収録時点（2026年9月15日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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