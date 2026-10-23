【チームみらい・安野氏に聞く】サイバー攻撃「新型AI」の猛威はこれから／国家レベルですべき対策／公的機関は高度専門人材の“待遇”見直しを／「ホワイトハッカー」が諸外国に比べ動きづらすぎる

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9月下旬以降、日本の企業や自治体、公共インフラを狙ったサイバー攻撃が深刻さを増している。AIエンジニアとしての専門的知見を持つチームみらい・党首の安野貴博氏に、急増する被害の実態や政府が取るべき対策について聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始

00:47 サイバー攻撃「新型AI」の猛威はこれから

05:08 暮らしにダイレクトに影響する攻撃事例も

08:27 経営者が今すぐすべき対策は？

09:39 踏み込んだ対策「計画停止」も検討を

13:34 個人が今すぐできる対策は？

16:40 国家レベルですべきサイバー攻撃対策

18:59 防御のための公的機関を強化する重要性

20:41 公的機関の“待遇”が民間と違いすぎる

22:47 アクティブ・サイバー・ディフェンスの今後

【出演者】

安野 貴博（あんの・たかひろ）

1990年、東京都生まれ。東京大学工学部システム創成学科卒業。在学中、AI研究の第一人者、松尾豊氏の研究室に所属し、機械学習を学ぶ。ボストン・コンサルティング・グループを経て、2016年にAIチャットボットの株式会社BEDORE（現PKSHA Communication）を創業。2018年にリーガルテックのMNTSQ株式会社を共同創業。2024年、東京都知事選挙に立候補。2025年、参議院議員選挙にて当選。政党チームみらいの党首

山田 俊浩（やまだ・としひろ）

東洋経済 論説委員

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撮影：長谷川友美、昼間將太、田中険人

編集：田中険人

サムネイル内写真：JP/PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2026年10月21日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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