【PHPに重大欠陥】世界中のWEBサイトの約7割に影響！？／WEBサイト停止相次ぐ／高市首相も異例の注意喚起／一体何が起きた？騒動の経緯を専門家が解説

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世界中のWEBサイトの約7割で使われているプログラミング言語「PHP」に重大な欠陥が見つかった。高市首相も自身のXで、修正プログラムを適用するよう異例の呼びかけ。一体何があったのか。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始

00:23 一体何が起きた？経緯を解説

10:02 対応しなかったサイトのリスクは

12:07 JavaやNode.jsでも脆弱性見つかる

16:30 企業がやるべき対策は

【出演者】

仲上 竜太（なかがみ・りゅうた）

セキュリティ企業であるラックにて、サイバーグリッド研究所長、デジタルペンテストサービス部長を経て、現在はサイバーセキュリティプロダクトの事業運営を担当。IoT、メタバース、生成AIなどデジタル新技術の安全な利活用のためのセキュリティを専門分野とし、総務省、公正取引委員会等の専門家会議にて委員を務める。セキュリティ プロフェッショナル認定資格制度（CISSP）を保有する。

山田 俊浩（やまだ・としひろ）

東洋経済 論説委員

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撮影：長谷川友美、昼間將太

編集：田中険人

サムネイル内写真：pixta、日本雑誌協会代表取材

※動画内のデータは収録時点（2026年10月22日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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