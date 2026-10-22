【日本は自動運転で世界に勝てる？】事故は誰の責任？／27年度から日産が一般道で手放し運転を実現！？／日本でもロボタクシー？／テスラ自動運転「サイバーキャブ」500万円以内で開発できた理由は？

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フィジカルAIの登場で、自動運転に「ゲームチェンジ」が起きている。テスラはカメラだけで走るロボタクシー「サイバーキャブ」を500万円以内に抑えて開発し、日産も27年度に一般道での手放し運転実現を目指している。日本メーカーに勝ち筋はあるのか、事故が起きたら責任は誰が負うのか。事前に集めた「本当に知りたい疑問」をもとに、自動運転の政府委員を務める国際自動車ジャーナリストの清水和夫氏がわかるまで解説する。

【今回わかること】

・日米中における自動運転のルールと実用化の現状

・自動運転レベルとは？

・乗用車メーカーが「無人の車」を作らない理由

・フィジカルAIで変わる自動運転車の開発路線

・事故が起きたときの責任 など

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:28 今回のHOTワード

01:15 実用化の状況は？

04:50 自動運転レベルは？

06:59 日本は自動運転を必要としている？

09:06 市街地でも｢手放し運転｣可能に？

11:05 日本メーカーの勝算は？

12:26 AIでゲームチェンジ？

15:52 自動運転レベル2が高度化？

17:41 テスラと中国メーカーは独自開発

19:45 事故が起きた時の責任は？

25:31 自動運転をわかるまで解説

【出演者】

清水 和夫（しみず・かずお）

国際自動車ジャーナリスト

▼清水氏の記事一覧

https://toyokeizai.net/list/author/1219

氏田 朋子（うじた・ともこ）

フリーアナウンサー

2007年〜2014年 CBCテレビアナウンサー

【技術スタッフ等】

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、昼間將太

編集：樋口茉奈・秋葉俊祐

動画内写真：冨岡 耕

サムネイル内写真：pixta





※動画内のデータは収録時点（2026年10月14日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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