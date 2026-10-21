【カルビー・江原社長に直撃】ナフサ危機で「白黒パッケージ」なぜ決断？／国内で「値上げ余地」はまだあるか／「ジャガイモ依存」の経営課題にどう対処？／北米に最大注力「海外事業」の勝ち筋

イラン発の原油価格上昇とナフサ供給不安の状況下、インク節約のために「ポテトチップス」など主力商品のパッケージを“白黒化”したカルビー。その大胆な選択の背景にはどんな事情があったのか。また、人口減で市場が縮小する国内事業、株式市場の期待通りには育成が進んでこなかった海外事業を、今後どう伸ばしていくのか。カルビーの江原信社長を直撃した。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:32 ナフサ危機で「パッケージ変更」の舞台裏
04:02 「宣伝目的では？」批判の受け止め
06:28 平常時のパッケージも見直す可能性が？
08:00 人口減少の国内における「成長余地」
11:01 国内での「値上げ余地」はまだある？
12:08 カルビー目指すのは「スナッキングの会社」
13:30 「ジャガイモ依存」の課題にどう対処？
14:28 国産ジャガイモが直面している危機
16:36 北米に最大注力「海外事業」の勝ち筋
18:02 米国では「ニッチでトップを取る」
22:13 「冴えない株価」をどう上げていく？
26:04 10～20年後、どんな会社になっていたい？
【出演者】
江原 信（えはら・まこと）
カルビー社長 兼 CEO
1958年生まれ。1981年慶応大学卒業、伊藤忠商事入社。2001年ジョンソン・エンド・ジョンソン入社。2011年カルビー入社。子会社のジャパンフリトレー社長、カルビー副社長などを経て、2023年4月から現職
生田 隆之介（いくた・りゅうのすけ）
東洋経済 記者
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撮影：長谷川友美、昼間將太
編集：長谷川友美、田中険人
※動画内のデータは収録時点（2026年9月29日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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