【カルビー・江原社長に直撃】ナフサ危機で「白黒パッケージ」なぜ決断？／国内で「値上げ余地」はまだあるか／「ジャガイモ依存」の経営課題にどう対処？／北米に最大注力「海外事業」の勝ち筋

1/1 PAGES

イラン発の原油価格上昇とナフサ供給不安の状況下、インク節約のために「ポテトチップス」など主力商品のパッケージを“白黒化”したカルビー。その大胆な選択の背景にはどんな事情があったのか。また、人口減で市場が縮小する国内事業、株式市場の期待通りには育成が進んでこなかった海外事業を、今後どう伸ばしていくのか。カルビーの江原信社長を直撃した。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:32 ナフサ危機で「パッケージ変更」の舞台裏

04:02 「宣伝目的では？」批判の受け止め

06:28 平常時のパッケージも見直す可能性が？

08:00 人口減少の国内における「成長余地」

11:01 国内での「値上げ余地」はまだある？

12:08 カルビー目指すのは「スナッキングの会社」

13:30 「ジャガイモ依存」の課題にどう対処？

14:28 国産ジャガイモが直面している危機

16:36 北米に最大注力「海外事業」の勝ち筋

18:02 米国では「ニッチでトップを取る」

22:13 「冴えない株価」をどう上げていく？

26:04 10～20年後、どんな会社になっていたい？

【出演者】

江原 信（えはら・まこと）

カルビー社長 兼 CEO

1958年生まれ。1981年慶応大学卒業、伊藤忠商事入社。2001年ジョンソン・エンド・ジョンソン入社。2011年カルビー入社。子会社のジャパンフリトレー社長、カルビー副社長などを経て、2023年4月から現職

生田 隆之介（いくた・りゅうのすけ）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/10365

撮影：長谷川友美、昼間將太

編集：長谷川友美、田中険人

※動画内のデータは収録時点（2026年9月29日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： https://x.com/Toyokeizai/

TikTok： https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline/

Instagram： https://www.instagram.com/toyokeizaionline/

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------