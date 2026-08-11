政治・経済・投資 メタが軽量AIモデル｢Muse Glimmer｣発表－グラフィックスカード1枚だけで動作できるほど小型､個人利用を想定 3分で読める 公開日時：2026/08/11 06:50 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES メタ･プラットフォームズは10日､コンピューター1台で実行でき､利用者がダウンロードやカスタマイズできる軽量な新AIモデルを発表した。 この記事は有料会員限定です 残り 1104文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #LLM（大規模言語モデル） #生成AI #GAFAM 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢G-SHOCK｣が10分の1サイズに カシオの『指につける時計』が成熟市場に開けた"意外すぎる風穴" アップルは温暖化対策を優先しAI開発競争から降りたのか､オンデバイスAIとPCCの価値 データセンター特需に沸く‟すべり軸受け"､大同メタルの名物会長が｢生産能力3割増では済まない｣と豪語する理由 キオクシアHD株に値動き増幅のリスク､米国から｢レバETF｣の波迫る 投資家が求める｢AIエージェント｣は次のフェーズに移行､進化への対応策は"導入をためらわない"ことだ 元オリンピアンがはまった罠､｢哀しい過去を持つ女｣と｢人格者の叔父｣が巧みな役割分担でマインドコントロール ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0