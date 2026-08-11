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メタが軽量AIモデル｢Muse Glimmer｣発表－グラフィックスカード1枚だけで動作できるほど小型､個人利用を想定

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（写真：ブルームバーグ）

メタ･プラットフォームズは10日､コンピューター1台で実行でき､利用者がダウンロードやカスタマイズできる軽量な新AIモデルを発表した。

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