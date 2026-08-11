政治・経済・投資 城内経財相が市場の財政拡大懸念に反論､｢円安が継続するとは考えていない｣｢むしろ円に上昇圧力をかける可能性がある｣ 5分で読める 公開日時：2026/08/11 06:52 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES INDEX 骨太ショック 成長戦略 城内実経済財政担当相は10日､高市早苗政権が掲げる｢責任ある積極財政｣は､日本への投資拡大を通じて円高圧力につながるとともに財政の持続可能性は重視しているとし､市場の財政拡大懸念に反論した。 この記事は有料会員限定です 残り 1955文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #政策 #投資 #経済学 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています "骨抜き"物価高対策に｢中傷動画｣疑惑が追い打ち､長かった"ハネムーン"も終焉？ ついにはじけ始めた｢高市バブル｣の泡音 衆議院選挙で｢高市自民｣が大勝しても市場は大荒れとなり､積極財政は｢180度転換｣を迫られることになる 1ドル160円が遠のいた｢日米協調で円安修正｣というナラティブは賞味期限いつまで？2024年と違いアメリカは利下げ終盤､円売り投機に過熱感なし 高市早苗･自民党総裁が首相になっても､｢『経済･財政政策』は必ず破綻する｣と断言できる理由 ｢長期金利2.9％｣と｢162円台の円安｣が示す日本経済の重大局面､高市政権｢責任ある積極財政｣に向けられた"市場の警告" 後見人･麻生元首相も蚊帳の外､高市首相を｢衆院冒頭解散｣へと走らせる"焦り"の正体 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0