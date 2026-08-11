城内経財相が市場の財政拡大懸念に反論､｢円安が継続するとは考えていない｣｢むしろ円に上昇圧力をかける可能性がある｣

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INDEX 骨太ショック

成長戦略

城内実経済財政担当相は10日､高市早苗政権が掲げる｢責任ある積極財政｣は､日本への投資拡大を通じて円高圧力につながるとともに財政の持続可能性は重視しているとし､市場の財政拡大懸念に反論した。