【重大な過失】破綻のユニゾ元社長に東京地裁が30億円賠償命令…LBO巡る経営判断で損害賠償が認められたケースは異例

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借入金を活用した買収（LBO）スキームの策定･実行を巡り､一連の経営判断に問題があったとして､民事再生手続き中の不動産会社､ユニゾホールディングスが元社長の小崎哲資氏に損害賠償を求めた訴訟で､東京地裁（柴田義人裁判長）が小崎氏に計29億9320万円を支払うよう命じていたことが分かった。