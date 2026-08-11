政治・経済・投資 【重大な過失】破綻のユニゾ元社長に東京地裁が30億円賠償命令…LBO巡る経営判断で損害賠償が認められたケースは異例 4分で読める 公開日時：2026/08/11 07:03 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 借入金を活用した買収（LBO）スキームの策定･実行を巡り､一連の経営判断に問題があったとして､民事再生手続き中の不動産会社､ユニゾホールディングスが元社長の小崎哲資氏に損害賠償を求めた訴訟で､東京地裁（柴田義人裁判長）が小崎氏に計29億9320万円を支払うよう命じていたことが分かった。 この記事は有料会員限定です 残り 1360文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #経営 #財務・税務 #事件･裁判 関連業界 #投資ファンド #不動産 #M＆A助言・仲介 関連企業 #ユニゾホールディングス #日本興業銀行 #みずほ銀行 #みずほフィナンシャルグループ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 迷走の末に｢解体｣へ､ユニゾHDに待ち受ける試練 国内外で分離もアメリカ事業の売却は難航必至 ユニゾ倒産劇､地銀が背負った深入りの｢代償｣ 借入金は地銀やJAバンクなど約50行に分散 ユニゾ､水面下で進む｢踏み絵｣と｢資産売却｣ 三つどもえの買収合戦､国内初｢EBO｣の舞台裏 ユニゾ買収､HISはどこでボタンを掛け違えたか ｢白馬の騎士｣にソフトバンク系ファンド登場 破綻のユニゾ､旧経営陣に迫る｢責任追及｣の足音 EBOの手続きを調査､損害賠償請求にも発展か 破綻のユニゾ､｢スポンサー再選定｣騒動の内幕 高値での身売りを模索､入札方式に懸念も ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0