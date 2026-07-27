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キオクシアHD株に値動き増幅のリスク､米国から｢レバETF｣の波迫る

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（写真：ブルームバーグ）

キオクシアホールディングス株に新たなリスクが浮上している。米国で同社株を対象とした個別株レバレッジ型上場投資信託（ETF）の上場準備が進んでおり､値動きがさらに激しくなる可能性がある。

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