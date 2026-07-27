政治・経済・投資 キオクシアHD株に値動き増幅のリスク､米国から｢レバETF｣の波迫る 5分で読める 公開日時：2026/07/27 10:00 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES キオクシアホールディングス株に新たなリスクが浮上している。米国で同社株を対象とした個別株レバレッジ型上場投資信託（ETF）の上場準備が進んでおり､値動きがさらに激しくなる可能性がある。 この記事は有料会員限定です 残り 1934文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #ETF #投資 #アメリカ 関連業界 #証券 #投資（株式・FX・不動産） #資産運用会社 関連企業 #キオクシアホールディングス #ソフトバンクグループ #任天堂 #メタプラネット #東京エレクトロン #フジクラ #レーザーテック 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 断崖に築かれ｢絶対に落ちない｣と言われた《天空の要塞》をローマ軍はどう落とした？…2年を費やした｢驚異の攻略作戦｣ なぜ疲れないために｢疲れるトレーニング｣が必要なのか？ フルマラソンのゴール直前に激走できる理由 【なんでもできる人の共通点】｟頭が良い･英語以外もペラペラ･将棋もできる｠ヤバい東大生が生まれる本当の理由 ｢課長､飲みに行きましょうよ｣→断っても何度も誘ってくる"Z世代社員の真意" 若者は"飲み会嫌い"はもう古い？ 単なる心配性でも､更年期の不調でもない…50代女性が陥った｢1日中不安が頭から離れない｣病の正体【専門医を取材】 紙とiPadを1本で行き来できる､ゼブラ新発想ペンが5年かけて実現した｢切り替え不要｣の驚くべき仕組み ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0