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アップル新製品ラッシュ､24インチの新型｢iMac｣と､14インチ画面を搭載したエントリーモデルの｢MacBook Pro｣を発表

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（写真：ブルームバーグ）

米アップルは27日､24インチの新型｢iMac｣と､14インチ画面を搭載したエントリーモデルの｢MacBook Pro｣を発表した。アップルはパソコン製品群の全面刷新を進めており､主要2製品が更新された。

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