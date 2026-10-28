政治・経済・投資 アップル新製品ラッシュ､24インチの新型｢iMac｣と､14インチ画面を搭載したエントリーモデルの｢MacBook Pro｣を発表 2分で読める 公開日時：2026/10/28 06:30 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 米アップルは27日､24インチの新型｢iMac｣と､14インチ画面を搭載したエントリーモデルの｢MacBook Pro｣を発表した。アップルはパソコン製品群の全面刷新を進めており､主要2製品が更新された。 この記事は会員限定です 残り 840文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連企業 #アップル 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 【不正アクセス急増の深層】セキュリティ最前線で一体何が起きているのか？企業と個人は今すぐに何をするべきか？ 〈Think Different再起動〉クックからターナスへ15年ぶりCEO交代､アップルが｢机上のAIデータセンター｣で狙う次の革命 ｢折り畳みiPhoneを持つ価値は？｣｢iPad miniと競合する？｣…アップル幹部に聞いた"最新iPhoneの気になるコト" 折り畳みiPhoneは36万円､18Proは21万円…その陰でiPhone 17は｢1年で3万円高｣ 秋の発表会から変わる製品ラインナップ アップル｢Siri AI｣日本語対応で本領発揮､｢使えない｣と言われ続けたiPhone音声アシスタントはどこまで進化したか 〈AIの使い勝手を徹底検証〉200万円の新Macは｢社外秘｣の伝票と契約書をどこまで自動処理してくれるのか ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0