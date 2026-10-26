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【不正アクセス急増の深層】セキュリティ最前線で一体何が起きているのか？企業と個人は今すぐに何をするべきか？

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GMOインターネットは深刻な攻撃を受けている（撮影：今井康一）
※2026年10月28日11:00まで無料の会員登録で全文をお読みいただけます。それ以降は有料会員限定となります。

INDEX

【ポイント】
・不正アクセスが急増している背景にあるのは生成AIの進化
・政府は素早く対応策を進めているが、政府任せにはできない
・企業も個人も「実践的な対策」をすぐに講じる必要がある

日本国内の企業や組織を標的とした不正アクセスが急増している。

上場企業の適時開示のタイトルに「不正アクセス」というキーワードが入っているリリースを抽出すると、8月は6件、9月は8件だったものが、10月は24日までで63件にのぼる。上場企業だけでもこれだけの被害が表面化しており、日本のサイバー空間全体が脅威に晒される「非常事態」ともいえる状況だ。

画面は会社四季報オンラインで「不正アクセス」というキーワードで適時開示情報を検索した結果（画像：会社四季報オンラインより）

深刻なタイムズカーとGMOインターネットの事例

不正アクセスによって問題となっているのは個人情報の漏洩だ。被害の深刻度は様々で、氏名などの基本情報のみであれば実害は比較的小さいが、極めて危険なケースも相次いでいる。その代表がタイムズカーとGMOインターネットの事例である。

パーク24が展開するタイムズカーは、全国で400万人を超える会員を抱えるカーシェアリングの代表格であり、現代の都市交通を支えるリアルなインフラだ。そのタイムズカーにおいて、会員向けページに対する大規模な不正アクセスが発生した。

東洋経済コラムニストが気になるニュースの真相を解説。過去の記事はこちら

流出した運転免許証の画像データは、氏名や住所、生年月日、顔写真に加え、免許証番号まで含まれる。これが悪用されれば、オンライン本人確認（eKYC）をすり抜けた不正な銀行口座の開設やクレジットカードの発行、携帯電話の不正契約など、深刻ななりすまし犯罪につながる二次被害のリスクが極めて高いものだ。

もう一つの重大な事案が、GMOインターネットが手掛ける外国為替証拠金取引（FX）を自動取引するためのサーバーサービス「お名前.com デスクトップクラウド」で発生した不正アクセスだ。ハッカー集団は「27日正午（日本時間）までに、我々が要求する100万ドル（$1M）を支払えば、顧客に対するランサムウェア攻撃や、その他の情報公開は行わない」との脅しを行っている。一部の利用者のアカウントでは、身に覚えのない売買が行われる被害も発生しており、企業にも利用者にも大きな実害が出ている。

ハッカーがGMOに送付した身代金を要求するメールの一部（写真：編集部撮影）

サイバーセキュリティ問題に詳しい一般社団法人ソフトウェア協会の板東直樹フェローは、現場で起きている異変をこう語る。

「過去の不正アクセスは、特定の組織を執拗に狙う標的型攻撃を除けば、VPNの脆弱性や弱いパスワードを狙う総当たり攻撃か、Webサイトへの悪意ある命令を注入するインジェクション攻撃が中心だった。しかし9月下旬以降の波は、WebサイトのAPI全般に対する攻撃に変化している。攻撃の量、探索のスピード、そして対象の網羅性が桁違い。明らかに背後で攻撃のメカニズムそのものが変化している」

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山田 俊浩 東洋経済 論説委員
やまだ としひろToshihiro Yamada

早稲田大学政治経済学部政治学科卒。東洋経済新報社に入り1995年から記者。竹中プランに揺れる金融業界を担当したこともあるが、ほとんどの期間を『週刊東洋経済』の編集者、IT・ネットまわりの現場記者として過ごしてきた。2013年10月からニュース編集長。14年7月から18年11月まで東洋経済オンライン編集長。19年1月から20年9月まで編集局次長週刊東洋経済編集長。20年10月から会社四季報センター長。25年3月から東洋経済総編集長として週刊東洋経済と東洋経済オンラインの編集を統括。26年10月から論説委員。00年に唯一の著書『稀代の勝負師 孫正義の将来』（東洋経済新報社）を書いたことがある。早く次の作品を書きたい、と構想を練るもののまだ書けないまま。趣味はオーボエ（都民交響楽団所属）。

 

 

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