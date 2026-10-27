政治・経済・投資 ニデック､創業者の永守重信氏ら旧幹部9人に対して損害賠償を求める訴訟を起こすと発表 2分で読める 公開日時：2026/10/27 18:20 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES ニデックは27日､創業者の永守重信氏ら旧幹部9人に対し､損害賠償を求める訴訟を起こすと発表した。 ニデックの発表によると､訴訟の対象には永守氏のほか同氏の側近として創業時から仕えた小部博志氏､いずれも社長経験者の岸田光哉氏､吉本浩之氏､関潤氏らが含まれる。今後､各人への請求額などを検討し､準備が整い次第､訴訟を提起する予定。 この記事は会員限定です 残り 466文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 【独自】ニデックで摘み取られた改革の芽､知られざる関潤氏退社の真相､初めて明らかになった｢叱責メール｣の壮絶な中身 ニデックが旧PwC京都監査法人にかけ続けた苛烈なプレッシャー､過去の不適切会計疑惑の調査でも監査法人に費用負担を要求か ニデック永守氏が豪語した｢買収先のリストラはしない｣の裏側､買収先企業にコスト削減の異常なプレッシャーを掛けて社員の大量退職も ニデック不適切会計問題の真相､岸田社長も認めた｢短期的収益追求｣の病根とは何か､2022年にグループ内でいったい何が起きていたのか 2兆円企業ニデックを築いた永守氏が見落とした《エフェクチュエーション》の死角､予測不能な時代にAIではなく｢経営の神様｣が求められるワケ 【独自】ニデック､知られざる｢不適切会計｣疑惑の全貌､旧日本電産サーボ､旧エンブラコ･ブラジルでいったい何が起きていたのか ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0