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ニデック､創業者の永守重信氏ら旧幹部9人に対して損害賠償を求める訴訟を起こすと発表

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（写真：ブルームバーグ）

ニデックは27日､創業者の永守重信氏ら旧幹部9人に対し､損害賠償を求める訴訟を起こすと発表した。

ニデックの発表によると､訴訟の対象には永守氏のほか同氏の側近として創業時から仕えた小部博志氏､いずれも社長経験者の岸田光哉氏､吉本浩之氏､関潤氏らが含まれる。今後､各人への請求額などを検討し､準備が整い次第､訴訟を提起する予定。

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