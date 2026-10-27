政治・経済・投資 【毛沢東に関する発言が波紋】フランスサッカー界のエムバペ選手に対して中国で強い反発が起きている理由とは？ 4分で読める 公開日時：2026/10/27 22:40 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES フランスのサッカー界のスター､キリアン･エムバペ選手による､中国の建国指導者･毛沢東に関する発言が侮辱に当たるとして､中国国内で反発が強まっている。国営テレビはエムバペ氏が出場する試合の放送を取りやめ､ソーシャルメディアのアカウントも凍結された。多くの企業が同氏とのアンバサダー契約を打ち切っている。 この記事は会員限定です 残り 1489文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢夜職を美化してる｣｢いや職業差別だ｣と真逆の批判が…ミセス『シンデレラ』MVが360度から猛バッシングを受ける事情 登録者数60万人超え人気YouTuberが｢既婚＆子どもあり｣公表で大炎上…｢貧困ポルノ｣と気づかず見た人々の残酷な落とし穴 ｢理解の浅さが露呈｣新曲『シンデレラ』炎上中のミセスが抱える表現の限界…｢コロンブス｣炎上に通ずる根本的問題とは ｢安直すぎ｣｢演出がマジきつい｣ ミセス『シンデレラ』MVなぜ物議？ "キャバ嬢とパパ活"描写が示す《国民的バンドの重荷》 ｢何校受けても受からない｣関関同立ショック､関西で"玉突き"が深刻な理由 合格者を1割絞った難関私大も 開きっぱなしの改札に｢この国は人を疑わない｣と感動…｢日本は冷たい国｣と思っていたスペイン人家族が驚いた"普通"の光景 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0