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【毛沢東に関する発言が波紋】フランスサッカー界のエムバペ選手に対して中国で強い反発が起きている理由とは？

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（写真：ブルームバーグ）

フランスのサッカー界のスター､キリアン･エムバペ選手による､中国の建国指導者･毛沢東に関する発言が侮辱に当たるとして､中国国内で反発が強まっている。国営テレビはエムバペ氏が出場する試合の放送を取りやめ､ソーシャルメディアのアカウントも凍結された。多くの企業が同氏とのアンバサダー契約を打ち切っている。

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