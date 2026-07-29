資産性が高い中古マンションランキング〈名古屋編〉 高級住宅地の小規模マンションがランクイン､市場評価は混戦模様

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東京・大阪を中心にマンション価格の高騰が続いている。首都圏ほどの伸びはないものの、名古屋市でも中古マンション価格は上昇傾向にある。不動産調査会社の東京カンテイによると、2020年に約2400万円（70㎡換算）だった名古屋市の中古マンション価格は、26年には約2900万円台（同）まで値上がりした。

資産価値が高いマンションはどこか。マンション情報サイト「マンションレビュー」を運営するワンノブアカインドのデータを基に、資産性の高いマンションをランキングした。資産性を測る偏差値は、同社が収集した物件概要などのデータに基づき、建物の特性や立地、築年数、権利形態の安定性といった要素を評価し点数化したものだ。今回は分析対象とした6362棟のマンションのうち、名古屋市で偏差値の高い上位63物件を掲載する。

タワマン以外も混戦模様

上位には中区、東区、千種区のマンションが並ぶ。偏差値63以上の上位18物件の販売価格は、中央値で約9256万円だ。大阪の中古マンションランキングでは大規模タワーマンションが目立ったが、名古屋市ではタワーマンションに限らず、10階建てや9階建てといった小規模マンションも上位に入っている。ランキングには「グランドメゾンザ覚王山ヒルズ」や「パークホームズ覚王山山門町」など、小規模ながら1億円を超える物件も。これらはいずれも、高級住宅地として知られる地下鉄東山線・覚王山駅周辺に位置する。

【ランキングの見方】

「総合力」：建物の特性（規模の大きさやタワー性、ランドマーク性）や市場の評価、立地の特殊要因（複合一体開発かどうか）など複数の要素を総合的に評価したマンションレビューの独自指標

「駅距離」：最寄駅への近さやアクセス利便性を評価

「駅力」：交通利便性や駅の規模、商業集積、街の将来性、取引単価などを評価

「分譲会社」：複数ある場合は主な会社名を掲載

「販売価格」：70㎡換算の価格。2025年、26年の1〜5月の平均坪単価（推計）をベースに計算

（注）いずれも2026年6月1日付のデータ。竣工年月は当初予定。完売物件も中古としている。

（出所）マンション情報サイト「マンションレビュー」（ワンノブアカインド運営）

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