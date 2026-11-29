オランダの裁判所に意匠権侵害とされたBYDの高級SUV｢Ti7｣（同社ウェブサイトより）

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中国自動車大手の比亜迪（BYD）が傘下の「方程豹（ファンチェンバオ）」ブランドで販売する高級SUV「Ti7（鈦7）」は、中国市場のSUVカテゴリーにおける人気車種の1つだ。BYDによれば、2025年9月の発売以来の累計販売台数はすでに30万台を超えた。

そんなTi7が今、ヨーロッパで試練に直面している。イギリスの自動車メーカーのジャガー・ランドローバー（JLR）が、Ti7の外観デザインが自社の高級SUV「ランドローバー・ディフェンダー」の意匠権を侵害しているとしてオランダで訴訟を起こしたのだ（訳注：BYDはヨーロッパ事業を統括する現地法人をオランダに置いている）。

11月20日、オランダのハーグの裁判所はJLRの主張を認める仮処分命令を発し、Ti7のEU（欧州連合）域内での生産や販売を差し止めた。

｢類似性が際立っている｣

ディフェンダーはJLRを代表する車種の1つで、直線基調の箱型のデザインが特徴だ。BYDのTi7も箱型デザインを採用しており、ディフェンダーに「酷似している」とJLRは主張した。これに対し、BYDは複数のデザイン上の差異を挙げて意匠権侵害には当たらないと反論していた。