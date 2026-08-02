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ビジネス #「財新」中国プレミアムリポート

世界の自動車大手が中国で現地開発したクルマを世界展開…日産はピックアップトラックをラテンアメリカに輸出

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中国で船積みを待つ鄭州日産製のピックアップトラック（日産中国のウェブサイトより）

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日産自動車の中国法人の日産中国は7月22日、現地合弁会社の1社である鄭州日産がピックアップトラック「鋒坦 Frontier Pro（フォンタン・フロンティア・プロ）」900台をラテンアメリカ市場に輸出したと発表した。

この車種はPHV（プラグインハイブリッド車）とエンジン車の2つのタイプがあり、設計から量産までの全工程を日産の中国人エンジニアが主導。ラテンアメリカに続いて、東南アジアや中東地域の市場にも輸出していく計画だ。

日産の主力合弁会社である東風日産も、同じく中国で現地開発したEV（電気自動車）の上級セダン「N7」をラテンアメリカや東南アジアに輸出する準備を進めている。同社はさらに、輸出する現地開発モデルの種類を増やしていくとしている。

急速なEVシフトが転機に

「わが社は中国に（現地開発した）極めて競争力の高い製品を持つと同時に、海外市場に充実した販売・アフターサービス網を擁している。両者を組み合わせることで、日産の海外市場での販売を底上げしていく」。日産のイヴァン・エスピノーサ社長は2026年4月、中国メディアの取材に応じた際にそう述べた。

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「財新」中国プレミアムリポート
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財新編集部
ざいしんへんしゅうぶCaixin

2009年設立の財新は中国の経済メディアとして週刊誌やオンライン媒体を展開している。“独立、客観、公正”という原則を掲げた調査報道を行い、報道統制が厳しい中国で、世界を震撼させるスクープを連発。2019年末に東洋経済新報社と提携した。

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