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編集部が選ぶ「読むべき5本」

｢障害者の隔離だ｣｢法定雇用率を金で買う行為｣絶えぬ批判と逆行して拡大､なぜ企業は｢雇用支援ビジネス｣を選ぶのか

小林 朔

障害者を雇用する企業に、就労場所などを用意する「雇用支援ビジネス」が急拡大しています。一方で、仕事を与えられないまま放置される実態が報じられ、「隔離」「法定雇用率を金で買う行為」といった批判も絶えません。それでも企業が利用するのはなぜか、背景に迫ります。

紀伊國屋書店､強まる出版不況の逆風下で増収増益が続くわけ…国内は｢本屋に徹する｣戦略奏功､海外の成長も寄与

森田 宗一郎

出版不況が強まり、全国の書店数はついに1万店を割り込みました。そうした逆風の中でも、紀伊國屋書店は5期連続の増収増益を続けています。カフェ併設などの流れに乗らず、愚直に「本屋」であり続ける道を選んだ老舗の戦略に迫ります。

〈貿易赤字10兆円〉の2027年がやってくる…確実に｢輸出は減り､輸入は増える｣､円の行方は原油高次第＝中東次第

唐鎌 大輔

10月の貿易収支は4765億円の赤字でした。輸出は14カ月連続で増えているものの、原粗油などの輸入がそれを上回るペースで伸びています。2027年には貿易赤字が10兆円規模に膨らむおそれも。円相場の行方を左右する原油高と中東情勢を読み解きます。

防衛AIはアメリカ製か国産か…元装備庁長官が警告する日米共同作戦の｢時間差｣と､建設業に眠る巨大需要

伊藤 嘉孝

日本の安全保障政策は、大きな転換点に立っています。防衛力の強化を進めるうえで、どのような産業支援が求められるのか。元防衛装備庁長官へのインタビュー（全5回）の最終回は、防衛AIをアメリカ製と国産のどちらにするかや、見落とされがちな成長分野についてです。

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