中国ファーウェイ"スマートカー連合"に吹き始めた隙間風…主力ブランド｢問界｣の主導権が提携先のセレスに

｢問界｣はファーウェイ連合の最量販ブランドだ（写真は問界のウェブサイトより）

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中国の通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）が主導するスマートカー連合「鴻蒙智行（HIMA）」。そこに加盟する自動車メーカーが、ファーウェイとの提携関係を大きく見直す動きが表面化した。

鴻蒙智行の傘下ブランドの1つで、ファーウェイと中堅自動車メーカーの賽力斯集団（セレス）が共同設立した「問界（AITO）」が、9月15日、同ブランドのスマートカーの製品企画、設計、ブランドマーケティング、販売チャネル、アフターサービスのマネジメントを今後はセレスが主導し、ファーウェイは（主導権を譲って）支援に回ると発表したのだ。

2019年に自動車関連事業に新規参入したファーウェイにとって、セレスは自動車メーカーとの全面提携の第1号となった重要なパートナーだ。両社の協業は21年に始まり、同年末に新ブランドの問界を共同設立。ファーウェイの最新技術を組み込んだ問界のスマートカーは中国市場で高い人気を集め、たちまちメジャーブランドの一角に浮上した。

（訳注：ファーウェイはスマートカーの基幹部品やソフトウェアの開発を手がける一方、車両の自社製造には参入せず、提携先の自動車メーカーと共同で開発・生産する事業戦略をとっている）

提携見直しの理由に触れず