〈有料会員向けイベント開催〉8/28のTK-HUBは記者･編集者が多数登壇し､ニュースの裏側･捉え方を解説！

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東洋経済オンラインでは有料会員読者向けのリアルイベント「TK-HUB」を開催しています。東洋経済オンラインの人気連載執筆者やその連載テーマのキーパーソンの方などを招き、リアルな空間で、話題のテーマについて徹底的に掘り下げます。東洋経済オンライン有料会員の方は無料で参加（先着順）することができます。

8月は28日（金）に開催いたします。

東洋経済の記者・編集者が多数登壇

企業業績の動向や業界再編、マネーの動きに技術革新――。日々あふれる経済・企業情報を、私たちはどう読み解くべきか。今回は「記者・編集者が解説！ ニュースの裏側・記者の視点」と題し、東洋経済オンラインの記者・編集者がどんな視点で企業や業界の動きを見つめ、どこに変化を感じて深掘りしているのか。記事化に至るリアルな「思考プロセス」を大公開。ビジネスの解像度を上げるプロの見方をお伝えします。

「TK-HUB」（4月開催）の様子 （撮影：梅谷秀司）

【イベント概要】

東洋経済記者・編集者が解説！ ニュースの裏側・記者の視点

・実施形式：会場開催（オンライン中継は行いません）

・開催日時：2026年8月28日（金）19:00〜21:00（18:30開場）

・会場：東洋経済新報社 本社セミナールーム （東京都中央区日本橋本石町1-2-1 東洋経済ビル9階）

・参加費：東洋経済オンライン有料会員は無料（先着順。一番下のフォームからお申し込みください）

・出演者：

森創一郎（東洋経済編集部副編集長）

伊藤嘉孝（東洋経済編集部副編集長）

野中大樹（東洋経済編集部副編集長）

山田泰弘（東洋経済編集局報道部記者：自動車業界担当）

髙岡健太（東洋経済編集局報道部記者：金融業界担当）

徳田菜月（東洋経済編集局報道部記者：電子部品業界担当）

・モデレーター：

井下健悟（東洋経済オンライン動画編集長）

【お申し込みについて】

・東洋経済オンライン有料会員の方は無料でご招待いたします（定員50人先着順。以下のフォームからお申し込みください）

・お申し込み締切：2026年8月27日（木）23:59（お申し込みが定員に達し次第、締め切らせていただきます）

・お申し込み後、別途メールにて会場等の案内をお送りいたします

【申し込みフォームは以下のリンクから。有料会員登録とログインが必要です】