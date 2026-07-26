有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/1・8日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
キャリア・教育 #TK-HUBインフォメーション

佐藤優氏が今後の世界情勢を鋭く読み解く！TK-HUB｢地政学の作法｣ダイジェスト動画

2分で読める 有料会員限定
佐藤優氏を招いた有料会員向けイベント「TK-HUB」

東洋経済オンラインでは有料会員読者向けのリアルイベント「TK-HUB」を開催しています。東洋経済オンラインの人気連載執筆者やその連載テーマのキーパーソン、東洋経済の業界担当記者を招き、話題のテーマについて語りつくすという内容です。

2026年6月19日に開催された第4回のテーマは「地政学の作法」。『週刊東洋経済』の連載「知の技法 出世の作法」の著者で、圧倒的な情報量と分析力で「知の巨人」としてもインテリジェンスの専門家としても名高い佐藤優氏に、現状と今後の世界情勢を解説してもらいました（テキスト版のイベントリポートはこちら

次回のTK-HUBは、7月29日（水）に「大学 大予測」と題して、大学の将来から足元の経営、入試の変化まで徹底的に語り尽くします（詳細はこちら
【タイムテーブル（全55分）】
00:00 本編開始
00:08 佐藤流「中東情勢の見方」
14:29 トランプの腹は据わっている？
17:15 日本がやるべきこと
20:52 ウクライナ情勢の行方
34:22 現状は過去のどの局面と近いのか？
43:14 「日本のインテリジェンス」の実力
54:11 高市政権の外交戦略は？
【出演者】
佐藤 優（作家・元外務省主任分析官）
福田恵介（東洋経済コラムニスト）

【以下から視聴できます（有料会員登録とログインが必要です）】

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

TK-HUBインフォメーション
11 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

東洋経済 編集部
とうようけいざいへんしゅうぶ

『週刊東洋経済』や「東洋経済オンライン」会員限定の特集・記事の編集を担当。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

キャリア・教育

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗 特集 13記事
注目キーワード
#日鉄興和不動産 #再開発 #伊勢丹