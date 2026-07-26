佐藤優氏が今後の世界情勢を鋭く読み解く！TK-HUB｢地政学の作法｣ダイジェスト動画

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東洋経済オンラインでは有料会員読者向けのリアルイベント「TK-HUB」を開催しています。東洋経済オンラインの人気連載執筆者やその連載テーマのキーパーソン、東洋経済の業界担当記者を招き、話題のテーマについて語りつくすという内容です。

2026年6月19日に開催された第4回のテーマは「地政学の作法」。『週刊東洋経済』の連載「知の技法 出世の作法」の著者で、圧倒的な情報量と分析力で「知の巨人」としてもインテリジェンスの専門家としても名高い佐藤優氏に、現状と今後の世界情勢を解説してもらいました（テキスト版のイベントリポートはこちら）。

【タイムテーブル（全55分）】

00:00 本編開始

00:08 佐藤流「中東情勢の見方」

14:29 トランプの腹は据わっている？

17:15 日本がやるべきこと

20:52 ウクライナ情勢の行方

34:22 現状は過去のどの局面と近いのか？

43:14 「日本のインテリジェンス」の実力

54:11 高市政権の外交戦略は？

【出演者】

佐藤 優（作家・元外務省主任分析官）

福田恵介（東洋経済コラムニスト）

【以下から視聴できます（有料会員登録とログインが必要です）】