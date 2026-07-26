有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/1・8日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
キャリア・教育 #TK-HUBインフォメーション

キーワードは｢協商｣と｢新型軍国主義｣､中東からロシア･ウクライナ､日本…佐藤優が分析する今後の世界情勢

11分で読める 有料会員限定
東洋経済オンライン有料会員向けイベント「TK-HUB」。6月の回は佐藤優氏が登壇（写真：編集部撮影）

INDEX

東洋経済オンラインの有料会員読者向けリアルイベント「TK-HUB」の第4回が、2026年6月19日に開催された。テーマは「地政学の作法」。作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏を招き、同氏の『週刊東洋経済』の長期連載「知の技法 出世の作法」を担当する東洋経済コラムニストの福田恵介のモデレーションのもと、約2時間にわたる対談が行われた。

アメリカ、イラン、ロシア、中国、そして日本。混迷を深める世界情勢を、持ち前の圧倒的な情報量と、「相手の好き嫌いではなく、相手の内在論理を読む」という流儀で読み解いていく佐藤氏。会場限定で交わされた本音トークの模様をダイジェストでお送りする。

イベントの模様をダイジェストでまとめた動画版はこちら（有料会員限定）

米イランの合意は「偽りの合意」

レバノンを含む全戦線で戦闘を終結し、ホルムズ海峡の封鎖を解除する——。6月15日（日本時間。以下同じ）、アメリカとイランが発表した戦闘終結の覚書の話題から、対談は始まった。世間では「アメリカが譲歩し、イランが優勢」との見方が広がるが、佐藤氏はさっそく「これは偽りの合意だと思っている」と正反対の評価を示した。

佐藤覚書には相互の主権尊重や内政不干渉、制裁解除後の巨額投資などの条項まで盛り込まれている。本来、こんなものは戦闘終結の覚書にいらない。過剰な条文というのは、守る気がないということなんです。

福田覚書には「イランは核兵器を開発しないと再確認する」ともあります。正直、本当かな、という感じもしますが。

佐藤本気で守るつもりなら、もっと条文を削ぎ落とします。「再確認する」なんて、相手が嘘をついていると分かっているからそう念を押しているわけです。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

TK-HUBインフォメーション
11 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

東洋経済 編集部
とうようけいざいへんしゅうぶ

『週刊東洋経済』や「東洋経済オンライン」会員限定の特集・記事の編集を担当。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

※ログイン後、コメント入力が可能です。

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

キャリア・教育

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗 特集 13記事
注目キーワード
#日鉄興和不動産 #再開発 #伊勢丹