｢世界はアメリカと中国が動かしている｣の勘違い…｢人口｣｢購買力平価｣で巨大な欧州､インドの潜在的影響力

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筆者は先日、西側とBRICSプラスとの間でより緊密な協力を促す新たな政策プラットフォームを共同で立ち上げた（BRICSプラスとは、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカに6つの新興国が加わったグループだ）。

感染症や、抗生物質が効かなくなる薬剤耐性、気候変動、AI（人工知能）の管理、世界の経済的不均衡といった問題には、それぞれの国が単独で行動していたのでは対処できない。その事実をしっかりと認識してもらうことを目標にしている。

だが、これに対して聞こえてくるのは、「西側やBRICSプラスにたいした意味はない、大事なのはアメリカと中国だけだ」という例の決まり文句である。その説によれば、大半の国々は、それがどのような方向であろうと、この2大超大国が進む道に従うことになる。

EUはアメリカと中国に匹敵する巨大経済圏

本当にそうだろうか。

確かに経済規模では、アメリカと中国が他国を圧倒していることは誰にも否定できない。現在のGDP（国内総生産）はアメリカが約30兆ドル、中国が約20兆ドルなのに対して、日本、ドイツ、インドはアメリカのおよそ6分の1、中国の4分の1にすぎない。そうはいっても、欧州連合（EU）を単一の経済圏と見た場合、そのGDPは21兆ドルと、アメリカや中国に比肩する規模となる。

アメリカの経済規模はアメリカを除くG7（主要7カ国）を全部ひっくるめたものよりも大きく、中国の経済規模も中国を除いたBRICSプラス諸国を全部合わせたものの2倍近い。