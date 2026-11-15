中国の自動運転｢ロボタクシー｣､実証実験から本格商用化へ"突破"なるか…焦点は技術開発から収益モデル確立へ

広州市内を走行する小鵬汽車のロボタクシー（同社ウェブサイトの動画より）

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ロボタクシー（運転手のいない自動運転タクシー）の開発を競い合う中国企業にとって、広東省広州市は国内最大級の「実験場」の1つだ。

そこにまた1社、新たな挑戦者が参入した。新興EV（電気自動車）メーカーで独自開発の自動運転技術に定評がある小鵬汽車（シャオペン）だ。同社は10月26日、広州市政府の所管部門からスマートコネクテッドカーの実証運行許可を取得したと発表した。

広州市の規定では、実証運行を認められたロボタクシー運営企業は、当初は運転席にセーフティードライバー（保安運転手）が乗車することを条件に、決められた運行エリア内に限って（有料の）旅客運送サービスを提供できる。

その後、安全かつ安定した運行実績を積み重ねれば、セーフティードライバーなしの（完全自動運転での）運行が許可される。さらに運行エリアも、当初の郊外エリアから（郊外と市街地の）中間エリア、そして市街地エリアへと段階的に広げることが可能だ。

ポニーAIとウィーライドが先行

「2026年末か27年初めには、セーフティードライバーなしの運行にこぎつけたい。続いて運行エリアおよびフリート（車両台数の規模）の拡大に取り組む予定だ」。小鵬汽車のロボタクシー事業の責任者を務める袁婷婷氏は、財新記者の取材に対してそう意気込みを語った。