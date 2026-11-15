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ビジネス #「財新」中国プレミアムリポート

中国の自動運転｢ロボタクシー｣､実証実験から本格商用化へ"突破"なるか…焦点は技術開発から収益モデル確立へ

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広州市内を走行する小鵬汽車のロボタクシー（同社ウェブサイトの動画より）

INDEX

ロボタクシー（運転手のいない自動運転タクシー）の開発を競い合う中国企業にとって、広東省広州市は国内最大級の「実験場」の1つだ。

そこにまた1社、新たな挑戦者が参入した。新興EV（電気自動車）メーカーで独自開発の自動運転技術に定評がある小鵬汽車（シャオペン）だ。同社は10月26日、広州市政府の所管部門からスマートコネクテッドカーの実証運行許可を取得したと発表した。

広州市の規定では、実証運行を認められたロボタクシー運営企業は、当初は運転席にセーフティードライバー（保安運転手）が乗車することを条件に、決められた運行エリア内に限って（有料の）旅客運送サービスを提供できる。

その後、安全かつ安定した運行実績を積み重ねれば、セーフティードライバーなしの（完全自動運転での）運行が許可される。さらに運行エリアも、当初の郊外エリアから（郊外と市街地の）中間エリア、そして市街地エリアへと段階的に広げることが可能だ。

ポニーAIとウィーライドが先行

「2026年末か27年初めには、セーフティードライバーなしの運行にこぎつけたい。続いて運行エリアおよびフリート（車両台数の規模）の拡大に取り組む予定だ」。小鵬汽車のロボタクシー事業の責任者を務める袁婷婷氏は、財新記者の取材に対してそう意気込みを語った。

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財新編集部
ざいしんへんしゅうぶCaixin

2009年設立の財新は中国の経済メディアとして週刊誌やオンライン媒体を展開している。“独立、客観、公正”という原則を掲げた調査報道を行い、報道統制が厳しい中国で、世界を震撼させるスクープを連発。2019年末に東洋経済新報社と提携した。

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