【佐藤ママ流「本で子育て」】3歳までに1万冊読み聞かせ！東大理三ママが教えるおすすめの絵本／賢い子に育てるには？／勉強しない子のスマホはどうする？【達人に密着！本の選び方】

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子ども4人全員を東京大学理科三類に合格させた“佐藤ママ”こと佐藤亮子氏。教育の達人・佐藤亮子氏は本をどのように選んでいるのか。子どもが3歳になるまでに絵本を1万冊読み聞かせしたという佐藤ママに、おすすめの本を聞きました。

本は、ビジネスパーソンにとって最強ともいえる“知識の宝庫”。しかし、あまたある書籍の中から目的の一冊を探し当てるのは、容易ではありません。

本番組「達人に密着！本の選び方」では、あらゆる業界のプロフェッショナルに密着し、本屋でどのように本を選んでいるのかを探ります。

今回の動画では、「子育て中の親御さんにお薦めしたい本」を選んでいただきながら、子どもの賢さを育む環境づくりや、勉強しない子のスマホはどうすれば良いかなど、実践的な子どもへの本の選び方について語っていただきました。

前回：

https://www.youtube.com/watch?v=gty2OWvdLdE

過去の回：

https://www.youtube.com/watch?v=1PQJAiy1WIo

https://www.youtube.com/watch?v=MJHKR8sAMSQ

https://www.youtube.com/watch?v=f3B17ZRJl_8

https://www.youtube.com/watch?v=h1Mh1ef7QzY

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:44 本日のゲスト 佐藤亮子さん

01:19 本選びスタート！

02:50 絵本の「対象年齢」はない！

03:27 3歳までに絵本を1万冊読んだ佐藤さん

05:06 子育てに疲れ切った時におすすめの絵本

07:36 絵本選びに男女は関係ない？

09:58 受験で「読解力」につまずかないためには？

14:01 勉強しない子のスマホ、どう扱う？

16:38 紙と電子書籍はどっちが良い？

17:48 男女の反応の違い

18:43 入試に関係のある本を読む！

20:07 やっぱり名作は読ませるべき！

21:55 書店で佐藤さんが選んだ6冊

【出演者】

佐藤 亮子（さとう りょうこ）

大分県出身。津田塾大学卒業。大分県内の私立高校で英語教師として勤務。結婚後、夫の勤務先の奈良県に移り、専業主婦に。長男、次男、三男、長女の4人の子どもを育てる。長男、次男、三男は灘中学・高等学校を経て、東京大学理科III類に進学。長女は洛南中学・高等学校を経て、東京大学理科III類に進学。現在、長男、次男、三男は医師として活躍。長女は東大医学部の学生。その育児法、教育法に注目が集まり、全国で講演を行う。『頭のいい子に育てる 3歳までに絶対やるべき幼児教育』（東洋経済新報社）ほか著書多数。

撮影店舗：

ブックファースト 新宿店

撮影：長谷川友美

編集：朝比奈直樹

ナレーター：棚橋真典

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年9月30日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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