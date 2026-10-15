〈ライバルは撤退や赤字〉競争激化のフードデリバリー業界､上陸10年で3年連続黒字を誇る｢ウーバーイーツ｣の新境地

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日本でのサービス開始から10周年を迎えたウーバーイーツが、食事のデリバリーサービスから、さまざまなものをいつでもどこへでも配達するサービスへと変貌している。

コロナ禍で食事のデリバリーの利用が一気に膨らんだイメージがあるが、ウーバーイーツ・ジャパン代表ゼネラルマネジャーのユリア・ブロヴキナ氏によると、それ以降も売り上げは2桁成長を続け、2026年前半は「成長の幅がさらに大きくなっている」という。

背景にあるのは食事デリバリーの普及だけではない。19年のローソンを皮切りに、西友などスーパーやドラッグストアなどと連携。配達するものは、日用品に加えて、お酒からベビー用品、花、家電まで広がっている。24年からは配達員がスーパーなどの店舗で商品を品出しし、袋に詰め、購入・配達する「ピック・パック・ペイ（PPP）」と呼ぶサービスも始めた。

一方で、22年11月からは月額制の「Uber One（ウーバーワン）」を始め、月額698円、年額5598円でウーバーイーツとタクシー配車サービスで配達料無料や割引サービスを受けられるサービスを開始。さらに楽天とも連携し、昨年12月からウーバーイーツの利用で楽天ポイントが貯まるようにしたほか、26年10月には楽天ポイントの利用も可能にした。

26年3月には北欧発のウォルトが撤退するなど、足元ではフードデリバリーサービスの競争環境は激化しているが、「ウーバー経済圏」の拡大が他社に対する強みとなるのか。ブロヴキナ氏に聞いた。