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【追悼】｢ライバルがそう言うならコマツは安泰だ｣､坂根正弘元社長が遺した"下請けを犠牲にしない"経営

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2011年に取材した当時の坂根正弘氏（撮影：梅谷秀司）

数え切れない数の企業を取材してきたが、もし1社「推し会社」を挙げるとしたらコマツである。その理由の中心には、坂根正弘氏がいる。

筆者がコマツを取材していた当時、坂根氏はすでに代表権を持たない会長に退いていた。だから業績のV字回復や「KOMTRAX」（GPSなどを搭載したコマツ独自のスマート建機）の誕生といった「坂根経営」をリアルタイムで取材できたわけではない。

だが幸運にも2011年、坂根氏に数時間にわたってインタビューする機会に恵まれた。そのロングインタビューの中で、忘れられない場面がある。

筆者は、あるライバル企業の“言い分”を坂根氏にぶつけた。ライバルいわく、建機の販売台数でコマツに負け続けている理由は「サプライヤーが増産してくれないから、当社も建機を増産できない」ということだった。これを聞くと坂根氏はぐっと身を乗り出して言った。

「あちらが本当にそう考えているのなら、悪いけれどもコマツはしばらく安泰です。サプライヤーというのは、苦しい時を一緒に乗り切って初めて信頼を寄せてくれるのです。そしていざ攻めようという時に、増産投資についてきてくれるものなのです。失礼ですがあちらは苦しい時に、サプライヤーとどう付き合ってきたのでしょうかね」

2011年に取材した当時の坂根正弘氏（撮影：梅谷秀司）

坂根氏が07年にCEOを退いた翌年、リーマン・ショックがあった。世界の建設需要は急減し、コマツの業績は大きく悪化した。自社の経営が脅かされているさなかに、坂根・野路（國夫、当時CEO）体制は全力でサプライヤーを支援した。

たとえば支払いをキャッシュに切り替えて、資金繰りを助けた。また融資を断られたサプライヤーには、銀行までコマツ役員がついていき、「わが社が支えていますから、なにとぞご融資を」と説得したという。

こういった努力を、ライバル企業はしたのか？と坂根氏は問うていたのだ。

中国で出会った“ミニ坂根”

記事の続きでは、中国・山東省の奥地で地場サプライヤー社長が明かしたコマツとの取引、社員向けの小冊子「コマツウェイ」に書かれている内容、なぜ坂根氏は「優れた経営者」なのかについてもお読みいただけます。

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杉本 りうこ フリージャーナリスト
すぎもと・りゅうこRyuko Sugimoto

神戸市出身。北海道新聞社記者を経て中国留学。その後、東洋経済新報社、ダイヤモンド社、News Picksを経て2023年12月に独立。台湾の経済誌『財訊』の日本特派員。

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