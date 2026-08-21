【詳報】アパグループが藤田観光の大株主に急浮上で｢ホテル三角関係｣が一段進展…元谷一志社長が明かす株取得の真意

藤田観光は「ホテルグレイスリー」（下）などのブランドを展開している（上写真：梅谷秀司撮影、下写真：編集部撮影）

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ホテル大手のアパグループが、「ホテル椿山荘東京」を旗艦ホテルとする藤田観光の大株主になったことがわかった。藤田観光が8月6日に提出した半期報告書によると、今年6月末時点でアパホテル、アパホールディングス、アパリゾートの3社が1.5％ずつ株式を所有。アパグループとして藤田観光株の計4.5％を持つ。

東証プライム市場に上場する藤田観光株は上昇基調に転じている。株価（終値）は8月20日時点で2497円となり、8月5日の1914円から約30％上昇した。もっとも半期報告書を提出した6日には、欧米豪を中心とする訪日客需要の獲得などを理由に、2026年12月期通期の業績予想を上方修正している。そのため、アパグループによる株取得の判明が株価上昇にどの程度寄与したのかはわからない。

藤田観光は「個別の株主の保有状況や、それに対する当社の評価についてコメントすることは差し控えさせていただく」とする。

アパグループによる藤田観光株の取得は注目を集めそうだ。アパグループと藤田観光は、「ワシントンホテルプラザ」と「ワシントンR&Bホテル」で知られるワシントンホテルをめぐって浅からぬ縁にあるからだ。

アパグループの藤田観光株取得の真意はどこにあるのでしょうか。記事の続きではアパグループを率いる元谷一志社長兼CEOの考えを明らかにしています。