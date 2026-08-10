有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/15・22日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
政治・経済・投資 #西野智彦の金融秘録

｢時間をかけるしかない｣…クモの巣のごとく複雑に入り組んだ住専7社への融資表　住専アリ地獄②

6分で読める 有料会員限定
日本住宅金融の本社
日本住宅金融の本社（写真：共同）

INDEX

1992年初夏、住宅金融専門会社（住専）の再建は、土田正顕の次の大蔵省銀行局長、寺村信行に託された。7月末、日本住宅金融（日住金）の設立母体である三和銀行（現三菱UFJ銀行）が銀行局に行った住専問題の概要報告のメモが残されている。

「この問題が難しいのは、一番体力のある都市銀行が大して（住専に）貸してなく、もっとも弱い系統（農林系統金融機関）が一番コミットしていることだ。いずれにせよ、全体としての旗降り役がなく、かつての海運・造船再建のようにお互いがバーターになるところがないために、みんなで協調してやろうとならない」

「当行は旗を振る腹を固めているが、ほかの都銀はついてこない。自分のところで手一杯で、ほかのところは倒れても知りませぬ、とまで言っている」

過去の金融政策・経済政策の検証に取り組む筆者が、当時の政策決定プロセスや当局者たちの人間模様に迫る。【月曜日更新】

いずれも三和側の一方的な言い分だったが、その反面、住専問題の「本質」を突いていた。

92年3月末の住専7社に対する金融機関の融資残高は約15兆円あったが、このうち42％を農林系、25％を信託銀行と長期信用銀行が占めていた。これに対し、都銀は全体の9％弱しかなく、母体行の融資額も全体の4分の1しかなかった。

さらに、どの住専の母体行も複数だったため、経営不安が母体行の信用を揺るがすリスクは限定的だった。このため住専に対する都銀の責任意識は希薄で、「むしろ経営が破綻すれば、融資残高に比例する『貸し手責任方式』で処理され、負担が軽減されるのではないかと期待する雰囲気すらあった」と当時の銀行局幹部は振り返る。

西野智彦の金融秘録
76 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

西野 智彦 ジャーナリスト
にしの・ともひこ

1958年長崎県生まれ。時事通信社を経てTBS入社。日本銀行、首相官邸、大蔵省などを担当。『平成金融史』（中公新書）や『ドキュメント異次元緩和』、検証経済3部作（いずれも岩波書店）など著書多数。『ドキュメント日銀漂流』（同）で2021年度石橋湛山賞受賞。23年度日本記者クラブ賞受賞。公式Xで連日発信中。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗 特集 28記事
注目キーワード
#国内政治 #ホルムズ危機 #新幹線 #受験 #事件･裁判