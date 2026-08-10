有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/15・22日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #ニュース最前線

〈浮揚のカギはボディビル？〉婦人下着大手のワコールが異業種参入！ヘルスケア､自動車部品…新ビジネス拡大の思惑

7分で読める 有料会員限定
国内市場の縮小や低価格ブランドの台頭で苦戦が続くワコール。新規事業の拡大を急いでいる（撮影：尾形文繁）

INDEX

大手婦人下着メーカーのワコールが異業種への参入に積極攻勢を仕掛けている。

この夏から新たに始めたのは、フィットネスやヘルスケアの施設での利用を想定した3D計測サービス「SCANBE base」（スキャンビーベース）だ。

2026年7月上旬に東京ビッグサイトで開かれた、日本最大規模のスポーツ・健康産業の専門展示会「SPORTEC 2026」。そこでスキャンビーベースの初めての一般体験会が開かれた。

スキャンビーベースの体験会の様子。画面の前で手を広げて3秒ほど待つだけで、自分の体の筋肉の凹凸や、あらゆる部位の太さまで詳細に再現した3D画像が、画面上に映し出される（編集部撮影）

展示ブースを訪れた人たちはスタッフの案内で服を着たまま機材の上に乗っていく。スマートフォンで簡単に利用登録を済ませた後、画面の前で手を少し広げて3秒ほど待つだけで、自分の体の筋肉の凹凸や、あらゆる部位の太さまで詳細に再現した3D画像が、機材の画面やスマートフォン上に映し出された。

下着販売の店頭で気づいた新たな需要

3D画像では、胸囲や腰回り、左右の太ももなど、全身21カ所の周径（太さ）が一目でわかるとともに、腕や足、胸など部位ごとの体積やボディラインを360度どこからでも確認することができる。

さらに定期的に計測して過去のデータを蓄積していけば、これまで感覚的にしか捉えられなかった運動やトレーニングの効果を数値や画像で正確に把握できるようになり、より効果的なトレーニングの考案やモチベーションの維持・向上につながるという。

スキャンビーベースの採寸データ。スキャンビーベースの利用額は1回当たり税込み2000円。筋トレや運動の後に定期的に記録していくことで、トレーニング後の体の変化を詳細に把握できる（画像：ワコール）

ワコールでは女性1人ひとりの体型にぴったりと合う商品の提案を進めようと、19年から一部の店舗に服を着たまま瞬時に採寸する3Dボディスキャナーを導入している。設置した店舗では、買い物の付き添いで一緒に訪れた男性が自分の体をチェックしようと利用するケースがあり、男性からも一定の需要があると見込んで、今回の新サービスの開始に踏み切った。

次ページが続きます：
【ワコールと「あのジム」の意外な関係】
2/3 PAGES

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

ニュース最前線
119 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

吉田 敬市 東洋経済 記者
よしだ けいいちKeiichi Yoshida

1988年生まれ。テレビ局記者を経て2024年入社。現在はドラッグストアや調剤薬局、百貨店、アパレルの業界を中心に取材。流通・小売業のほか、人口減少、環境問題、災害といった取材テーマにも関心。大学時代は政治学を専攻。趣味はバスケットボール。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗 特集 28記事
注目キーワード
#国内政治 #ホルムズ危機 #新幹線 #受験 #事件･裁判