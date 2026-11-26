不動産調査会社の東京カンテイは24日、東京23区の10月の中古マンション価格が前月比-1.6%の1億2421万円だったと発表した。
千代田区や中央区などの都心6区は、前月比-1.5%の1億7520万円となり、6カ月連続で下落。2013年3月以来の前年同月割れになった。
マンション価格はいよいよ下落に向かうのか？最新の調査結果をもとに、東京カンテイ 上席主任研究員の高橋雅之氏に解説してもらう。
【タイムテーブル】
00:00 本編開始&本日のテーマ
00:43 中古マンション 10月の価格動向
01:39 都心部の価格動向について
04:32 なぜトレンドが変わり始めたのか
07:10 2013年3月以来の前年同月割れ
07:47 都内のエリアによる差はある？
09:41 今後は上がるか下がるか
12:24 今後のマンション価格を左右する注目ポイント
13:38 東京・神奈川・大阪・愛知の違い
16:59 新築マンションの動向
18:49 中古マンションは買い時？
20:56 狙い目のエリアは？
21:47 マンションにすべきか？戸建てにすべきか？
24:41 家賃も下がっていく？
【出演者】
高橋 雅之（たかはし・まさゆき）
東京カンテイ 市場調査部 上席主任研究員
中山 一貴（なかやま・かずき）
東洋経済 動画担当デスク
撮影：革新スタジオ
編集：秋葉俊祐
サムネ内写真撮影：梅谷秀司
※動画内のデータは収録時点（2026年11月20日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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