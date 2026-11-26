1/1 PAGES

不動産調査会社の東京カンテイは24日、東京23区の10月の中古マンション価格が前月比-1.6%の1億2421万円だったと発表した。

千代田区や中央区などの都心6区は、前月比-1.5%の1億7520万円となり、6カ月連続で下落。2013年3月以来の前年同月割れになった。

マンション価格はいよいよ下落に向かうのか？最新の調査結果をもとに、東京カンテイ 上席主任研究員の高橋雅之氏に解説してもらう。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始&本日のテーマ

00:43 中古マンション 10月の価格動向

01:39 都心部の価格動向について

04:32 なぜトレンドが変わり始めたのか

07:10 2013年3月以来の前年同月割れ

07:47 都内のエリアによる差はある？

09:41 今後は上がるか下がるか

12:24 今後のマンション価格を左右する注目ポイント

13:38 東京・神奈川・大阪・愛知の違い

16:59 新築マンションの動向

18:49 中古マンションは買い時？

20:56 狙い目のエリアは？

21:47 マンションにすべきか？戸建てにすべきか？

24:41 家賃も下がっていく？

【出演者】

高橋 雅之（たかはし・まさゆき）

東京カンテイ 市場調査部 上席主任研究員

中山 一貴（なかやま・かずき）

東洋経済 動画担当デスク

撮影：革新スタジオ

編集：秋葉俊祐

サムネ内写真撮影：梅谷秀司

※動画内のデータは収録時点（2026年11月20日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------