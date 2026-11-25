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ウエンツ瑛士がマネーの「育て方」を学ぶ教育バラエティ「マネーファーム」。第13回のテーマは「楽しい老後は今から作る！iDeCo改正・徹底攻略」です。

2026年12月1日の法改正により、iDeCo（個人型確定拠出年金）の拠出上限額が引き上げられ、加入可能年齢も70歳未満まで拡大されます。資産形成において口座数が増加し続けるNISAとの違い、iDeCoのメリット・デメリット、さらに今回の改正で恩恵を受ける人物像について徹底解説します。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:09 本編

01:57 本日の種「iDeCo改正！徹底攻略」

02:59 MC・藤本万梨乃のiDeCoはいま・・・

04:03 ウエンツの退職金

04:51 本日のゲスト・篠田尚子さん

06:25 iDeCoとNISA、何が違う？

08:54 iDeCoの改正で「恩恵」を受ける人は？

10:01 本日のお品書き

10:38 iDeCoのメリット・デメリット

11:33 拠出上限額が大幅にアップ！

13:49 iDeCo最大のメリット「所得控除」

15:25 税優遇を受けられるタイミングの違い

16:41 デメリット？60歳まで「資金ロック」

18:13 掛金を増やした場合の「税控除シミュレーション」

21:06 拠出を途中でやめた場合の注意点

22:50 藤本万梨乃は「運用指図者」？

24:11 NISAへの資金を削ってでもiDeCoに回すべき？

25:49 iDeCoを優先したほうがいい人

26:16 年齢×掛金シミュレーション

28:29 拠出額を増やすと年間の税控除はどのくらい変わる？

31:49 iDeCoの「出口戦略」最適解

36:11 会社員で退職金がある人は・・・

37:13 「人生をちゃんと見なきゃダメ」

38:24 ファーム長・ウエンツの本日の教訓

【出演者】

篠田 尚子（しのだ・しょうこ）

モニクル総研 アナリスト／1級FP技能士・CFP

慶應義塾大学法学部卒業後、早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了

国内銀行にて個人向け資産運用相談業務を経験後、

2006年 ロイタージャパン、楽天証券経済研究所などを経て

2025年 株式会社モニクルに参画。

ファンドアナリスト業務や金融教育に関する情報を定期的に発信。

著書に『NISA&iDeCo完全ガイド』『一生楽しく浪費するためのお金の話』など多数。

ウエンツ瑛士（うえんつ・えいじ）

俳優・タレント・シンガーソングライター

東京都出身。アメリカ人の父と日本人の母を持つハーフ。幼少時からモデルなどで活躍。10歳の時に劇団四季の『美女と野獣』に半年間出演。2000年までNHK『天才てれびくん』に5年間レギュラー出演。第47回『ザテレビジョンドラマアカデミー賞新人俳優賞』受賞。2007年公開の主演映画『ゲゲゲの鬼太郎』で第31回『日本アカデミー賞』新人俳優賞受賞。

家庭菜園検定3級、家庭菜園検定2級。

藤本万梨乃（ふじもと・まりの）

フリーアナウンサー。

福岡県出身。東京大学医学部卒業。2019年フジテレビ入社。めざましテレビ・さんまのお笑い向上委員会・Mr.サンデーなどに出演。

2025年12月31日をもってフジテレビを退社。趣味はダンス、旅行、読書。

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、長谷川友美

編集：伊藤雄己

サムネイル画像：PIXTA

過去の配信はこちら

▼ 「最強クレカ」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=PxxNGpvTC08

▼「ポイ活裏ワザ」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=qw7I6yufZkE

▼「世代別・資産形成術」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=Qy7jHlvPsMg

▼「新NISA資産形成術」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=7V_7RoYFyoY

▼「不動産」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=3xPpZBtzYLs

▼「マイル」編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=ZoVlGuKPY7U

▼「住宅ローン金利・基礎編」はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=Gg4K-Gw9O0U&t=150s

▼「住宅ローン金利・実践編」はこちら

https://youtu.be/9z5pS-XXpFI

▼「高配当株」はこちら

https://youtu.be/KBN7Bjc7-ls?si=7jHgNqdSKwacNjoi

▼「株主優待」はこちら

https://youtu.be/hkiNNETDhyE?si=GVw8cpFK71aqWiTE

▼「こどもNISA」はこちら

https://youtu.be/taYqR3mATDw

▼「個人向け国債」はこちら

https://youtu.be/Y0m7hk1LKew

※動画内のデータは収録時点（2026年11月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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